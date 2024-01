O lançamento pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do programa Nova Indústria Brasil, com investimento de R$ 300 bilhões em subsídios e linhas de crédito, foi recebida com críticas e elogios, como é normal acontecer com qualquer iniciativa governamental, ainda mais em tempos "polarizados", em que tudo é motivo para discussões acaloradas. A nova política estabelece papel relevante para obras públicas de infraestrutura para estimular o desenvolvimento industrial, de modo a evitar a desaceleração econômica.

De saída, é preciso reconhecer que o debate sobre políticas para o setor industrial estava fora do radar de governos há pelo menos sete anos, segundo a informação divulgada pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também ocupa a titularidade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que desempenhou papel de destaque na formulação do programa.

Segundo Alckmin, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) não se reunia há sete anos. Ou seja, os dois últimos governos, de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, não se dispuseram a ouvir um conselho que existe para oferecer subsídios para os governos direcionarem as suas políticas para o setor. A reativação desse dispositivo, por si só, é uma notícia promissora, pois demonstra o interesse em ampliar o debate em torno de assuntos de interesse da sociedade. O CNDI reúne 20 ministérios, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 21 entidades do setor produtivo e 16 organizações da sociedade civil — e foi responsável pela elaboração do plano apresentado pelo governo.

As principais críticas ao programa se firmam no julgamento de que seria um erro lançar mão de políticas protecionistas e usar dinheiro público para movimentar a indústria. Para esses analistas essa é uma política "velha" que não geraria resultados. Mas a realidade é que vários países do mundo, Estados Unidos e União Europeia inclusos, lançam mão de medidas protecionistas e investem recursos vultosos para o desenvolvimento industrial, principalmente em transição energética e novas tecnologias.

Recentemente, o governo americano destinou US$ 52 bilhões para impulsionar a fabricação de semicondutores, matéria prima dos chips, que hoje são onipresentes na vida cotidiana, pois utilizados em todos os equipamentos eletrônicos. Os EUA querem superar a Ásia na fabricação desse material por uma questão estratégica.

Da mesma forma age o governo brasileiro ao demonstrar interesse e oferecer condições para o fortalecimento da indústria, um setor vital para a economia. E a sociedade, por sua vez, dispõe agora de um plano concreto, com metas, prazos e planos de investimento, cujos resultados poderão ser cobrados das autoridades governamentais. n