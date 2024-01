Nas comemorações que apontam para o centenário do O POVO, que se completará em 2028, inclui-se o aniversário de 35 anos do caderno Vida&Arte, transcorrido no dia 24/1. Pelas suas páginas passaram a história recente das artes e da cultura: no suplemento, transitaram centenas de artistas consagrados da cena cearense do País e do mundo. Junto com eles outros tantos iniciantes tiveram a primeira oportunidade de mostrar seus trabalhos. O Vida&Arte sempre cuidou do acolhimento, sem abster-se da crítica. Essa é uma tradição nascida com O POVO, que tem o cenário cultural impresso em suas páginas, desde 1928, e que hoje se espalha pelos mais diversos meios oferecidos pelas novas tecnologias.

Demócrito Rocha foi o primeiro editor de uma leitora que lhe enviava escritos, publicados por ele no jornal onde trabalhava, O Ceará. Essa jovem cronista, com 16 anos à época, assinava como Rita de Queluz, que viria a ser Rachel de Queiroz. Depois que Demócrito fundou O POVO, ela passou a publicar no então novo jornal, mantendo-se como cronista até a sua morte, em 2003. Assim como Rachel, muitos outros autores passaram a ter espaço para expor poesia e literatura.

Foi também O POVO que divulgou o Modernismo no Ceará, publicando a revista Maracajá (1929), encartada no jornal, reunindo poetas e escritores, iniciativa que consolidou o movimento modernista no Estado. O Sábado, encarte que circulou nos anos 1990, também desenvolveu papel importante no segmento do jornalismo cultural, assim como os diversos suplementos que circularam em concomitância ou precederam o Vida&Arte.

Além de recuperar a história, o momento é de reflexão sobre o que está acontecendo com o jornalismo cultural, que perde espaço e relevância na imprensa. Segundo o editor-adjunto do Vida&Arte, Marcos Sampaio, acontece um "enxugamento" dos cadernos de cultura, com espaços cada vez menores para a crítica literária, musical e das demais artes. Ele diz que sempre faz um alerta aos novos jornalistas sobre o "desafio de falar em cultura". Sampaio afirma que, diferentemente de alguns outros meios de comunicação, O POVO entende a dimensão do jornalismo cultural e continua abrindo espaços para o tema.

O editor-chefe do caderno, Renato Abê, escreveu, na edição de ontem, sobre a peleja de cobrir o contexto cultural. Seguindo a linha editorial que orienta o Vida&Arte, ele celebra a fusão dos valores artísticos: o erudito e o popular. "Aqui cabe o Pirambu colorido por Chico da Silva e a Paris desbravada por Antonio Bandeira. O centenário Theatro José de Alencar e a independente Casa Absurda. O Bar Cultural Lions e a galeria Multiarte."

Para Renato Abê, o Vida&Arte "é uma casa onde moram a Cidade, o Estado, o País — e também o além-fronteira". Um arremate certeiro. n