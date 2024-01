As fraudes nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm de ser investigadas minuciosamente para evitar que continuem ocorrendo crimes contra um dos projetos educacionais de maior sucesso implementados no Brasil. No mais recente certame, ocorrido em novembro de 2023, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) acionou a Polícia Federal (PF) depois que fotografias do caderno com o tema da redação passaram a circular antes do horário previsto para a sua divulgação.

Com as informações a PF deflagrou a operação Limite Virtual para investigar o vazamento e, na quarta-feira (24/1), cumpriu dois mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça Federal, contra dois suspeitos que moram em Sobral (CE).

As fraudes no Enem ocorrem com alguma frequência, mas, felizmente, até agora não conseguiram comprometer a respeitabilidade do exame, pois além da investigação policial são tomadas medidas para evitar danos aos estudantes. O primeiro crime do tipo aconteceu em 2009, quando a nota passou a ser utilizada como critério de ingresso ao ensino superior. Descobriu-se que um caderno de provas fora furtado da gráfica, onde o material era impresso. O exame foi cancelado e refeito, com enorme prejuízo ao erário. Outros problemas verificaram-se no percurso, mas todos foram debelados, sem prejuízos graves aos estudantes.

A prova é aplicada desde 1998, quando foi criada no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para aferir a qualidade do ensino médio. Desde então, o exame passou por diversas modificações, a principal delas em 2009, no segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando a nota passou a ser utilizada como critério para ingresso nas universidades públicas. A partir dessa providência, verificou-se o avanço no número de estudantes participantes do exame, o que contribuiu para a democratização do acesso ao ensino superior.

À exceção de críticas pontuais, por vezes equivocadas — como de que haveria questões com "viés ideológico" — e da tentativa de interferir no conteúdo das provas, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Enem tornou-se unanimidade. O sistema rígido de elaboração dos itens impede a interferência do governo ou do Ministério da Educação. As questões são elaboradas por especialistas, selecionados por meio de chamada pública do Inep, e tem garantida a independência na formulação das perguntas.

No decorrer de sua existência o Enem ganhou uma credibilidade que precisa ser mantida. Por isso cabe ao Ministério da Educação tomar medidas para aumentar a segurança de todo o processo. Ao mesmo tempo, as fraudes contra o exame precisam ser apuradas com rigor, de modo que a Justiça possa punir exemplarmente quem ousar cometer tais crimes, que atingem uma das áreas de maior relevância para o País: a educação. n