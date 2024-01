A investigação da Polícia Federal, que apontou a existência de uma "Abin paralela", agindo durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, é de tal gravidade que, se apenas uma parcela do que foi divulgado tiver confirmação, será um episódio inédito no Brasil, pelo menos em períodos democráticos. O mais preocupante é que as investigações podem chegar a situações ainda mais inquietantes, quando for analisado o material apreendido na casa do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e de outros suspeitos, que foram objeto de mandados de busca e apreensão.

Segundo o relatório, o trabalho da PF visa desmantelar uma "organização criminosa que se instalou na Abin com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas, utilizando-se de ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial".

Fica difícil dar o benefício da dúvida aos investigados, quando o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro reconheceu a existência de um serviço de espionagem operando fora dos limites institucionais em seu governo. É de se lembrar a reunião ministerial de 20 de abril de 2020. Bolsonaro queixava-se de não receber informações dos meios oficiais e informou: "O meu, particular, funciona. Os que têm oficialmente, desinformam". Pela declaração, nota-se que ele recebia informações, nos limites da legalidade, no entanto, queria ir além.

O que se observa, de acordo com as investigações da PF, é que a Abin foi utilizada para espionar adversários do governo, incluindo uso de drones, para sobrevoar a residência oficial do então governador do Ceará, Camilo Santana (PT). E um software era utilizado para monitorar irregularmente a localização de jornalistas, parlamentares e governadores de oposição e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a PF, até uma trama para produzir provas falsas para associar os ministros do STF Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes à organização criminosa Primeiro Comando da Capital teria sido montada.

Ramagem ascendeu no governo Bolsonaro depois de ter sido destacada pela Polícia Federal para coordenar, nas eleições de 2018, a segurança do então candidato, que havia sido alvo de um atentado a faca. Tornou-se próximo da família Bolsonaro, e foi nomeado diretor da Abin em julho de 2019, ficando no cargo até março de 2002. Atualmente é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro.

Que a Polícia Federal persevere, como vem fazendo até agora, de modo a responsabilizar quem cometeu o crime de instrumentalizar, em nome de interesses escusos, uma instituição do Estado. A impunidade seria uma traição à democracia. Será necessário, inclusive, desmontar o discurso bolsonarista que atribui a atuação da PF a uma suposta "perseguição" que a oposição estaria sofrendo do governo, porém sem apresentar nenhuma resposta concreta às provas já colhidas durante as investigações. n