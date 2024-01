O litoral cearense precisa de um olhar mais profundo de desenvolvimento. Diante da crise climática vigente, esse território não pode ser entendido apenas como um simples "recurso natural" e mapeado somente de acordo com a sua vocação econômica. Há populações ribeirinhas e uma grande quantidade de espécies nativas e de movimentos das marés que precisam ser respeitados e estudados, principalmente diante das possíveis consequências das intervenções de obras realizadas ao longo das décadas.

Na semana que se passou, reportagem publicada no O POVO, sobre o impacto da erosão no litoral cearense, evidencia os danos provocados por ações humanas e processos naturais. A matéria da jornalista Gabriela Almeida, realizada com base no relatório produzido pelo programa Cientista Chefe, iniciativa da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico (Funcap), do Governo do Estado, revelou uma severa erosão em 18% da linha costeira do Ceará.

Em algumas áreas do litoral, o estudo aponta o impacto de obras de engenharia costeira para a redução das faixas de areia em praias do Estado. Ou seja: territórios estão sendo engolidos gradualmente pelo mar, que avança em áreas urbanas, e ameaça ecossistemas e dinâmicas sociais.

O fenômeno da erosão não ocorre apenas no litoral cearense mas, conforme estudo feito pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e divulgado em 2018, quase metade (47%, o equivalente a quase 270 quilômetros) da costa do Ceará é afetada por algum tipo de processo erosivo. No levantamento desses movimentos no Nordeste, foi percebido um percentual médio de erosão de 28,3% das praias com esse tipo de diagnóstico.

A situação local é preocupante. Ao considerar o comprimento total das praias da região em erosão, o Ceará é considerado o segundo estado da região com maior percentual de costa com comprometimento, atrás apenas do Rio Grande do Norte (60%, o equivalente a 240 quilômetros).

Moradores, empreendedores e prefeituras litorâneos já sentem o impacto desses problemas e tomam providências paliativas para conter os prejuízos do avanço do mar, mas é necessário um trabalho mais orquestrado e pensado de forma conjunta, com uma visão de longo prazo.

Um ponto interessante do estudo apresentado pelo programa Cientista Chefe é mostrar como algumas obras repercutem ao longo de décadas. Uma delas é o Porto do Mucuripe, criado na década de 1980, gerando consequências nas praias da Barra do Ceará, Iparana e Tabuba. Não existem dúvidas sobre a relevância do Porto do Mucuripe ou do Castanhão (também apontado, como uma das causas para a erosão que afeta a Praia do Fortim). A questão maior é sobre uma avaliação realmente abrangente do impacto desses projetos, seja para que iniciativas de reparação ambiental sejam tomadas e colocadas no custo dessas obras, seja para que haja o descarte de iniciativas cujo impacto não venha a ser benéfico.

Portanto, análises mais próximas da realidade sobre os impactos das ações humanas devem ser severamente consideradas. Afinal, a Natureza castigada pelas explorações do território também manda a sua conta, cobrando de volta o que foi perdido ao longo dos anos. n