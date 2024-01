Acerta o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), ao colocar entre suas preocupações na volta dos trabalhos, após o recesso, uma discussão com os colegas deputados acerca do funcionamento durante o período eleitoral, com todas as complicações advindas dele. A intenção anunciada é de firmar um pacto que blinde o plenário das tensões decorrentes da disputa pelas prefeituras, em alguns casos sob clima muito pesado.

Nada há de estranho no fato de os deputados vivenciarem as eleições municipais de maneira intensa. Faz parte de suas obrigações ter atenção com as bases, ajudando na escolha de administradores aptos para os municípios onde o trabalho parlamentar que desempenham está voltado.

O problema, como perspectiva, cresceu de proporção com os instrumentos internos de comunicação que repercutem os debates internos para fora do ambiente do Legislativo. Falamos da TV e da rádio Assembleia, do portal e da presença nas mídias sociais institucionalmente vinculadas ao poder. Estrutura que, na intenção original, representa um esforço importante de transparência que permite um acompanhamento das discussões que ali acontecem. Porém, diante das circunstâncias peculiares do período, muitas vezes acaba transformada numa espécie de palanque eletrônico para onde são levadas questões menores e que dizem respeito a disputas paroquianas, muitas delas incabíveis no contexto em que se desenvolvem.

O quadro também requer atenção dos órgãos fiscalizadores, em especial do Ministério Público Eleitoral. É comum que ações preventivas aconteçam nesse âmbito, buscando advertir sobre as limitações que o calendário impõe para o uso de um espaço que pode vir a desequilibrar

a disputa.

Acertada que seja, a decisão acaba por ser mais uma demonstração de que nossa democracia anda mal das pernas. Os próprios deputados deveriam ser os primeiros a proteger o plenário dos parlamentos de contaminações externas capazes de deturpar o sentido principal que tem de abrigar debates de interesse coletivo. Independente de pactos ou acordos, que já acontecem como resultado de um quadro de doença institucional que torna difícil a convivência entre diferentes, mesmo em espaços onde ela parece necessária.

Evandro Leitão, ele próprio com o nome colocado no cenário eleitoral de 2024, está obrigado a fazer tudo ao seu alcance para que a Assembleia Legislativa mantenha os trabalhos e cumpra suas tarefas cotidianas, produzindo leis, discutindo e votando matérias de interesse do Estado. A pauta do cidadão não pode ficar submetida a estratégias e interesses particulares de parlamentares ou de seus grupos. n