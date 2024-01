Há sinais importantes de que o Nordeste pode estar diante de mais uma oportunidade para sair da situação na qual foi colocado por uma visão histórica estereotipada que sempre prevaleceu acerca dele. Uma região marcada por um quadro de miséria imposto por um cenário rural de carências, pobrezas e limites, apesar de suas belezas naturais e do potencial turístico reconhecido, tanto quanto mal explorado. Assim é como o País tem sido conduzido a enxergá-la.

Numa recente peregrinação por estados nordestinos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ações importantes numa perspectiva de representar um passo fundamental no sentido da transformação da realidade tratada acima. Na Bahia, anuncia-se um Parque Tecnológico Aeroespecial; em Pernambuco, será instalada uma Escola de Sargentos do Exército; no Ceará, oficializou-se a criação de uma unidade do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

Passos importantes e, repita-se, que em perspectiva apontam para uma mudança estrutural na realidade nordestina. Desde que efetivamente forem levados adiante, porque já experimentamos momentos semelhantes anteriormente e a coisa acabou ficando pelo caminho.

O aspecto que mais tem sido ressaltado por especialistas, e que de fato merece destaque nos movimentos anunciados nos últimos dias, é que são iniciativas capazes de reter talentos. É inevitável que a inteligência regional, como acontece hoje, vá atrás de espaços nos quais fosse melhor aproveitada, muitas vezes, até, fora dos limites do País.

No caso do ITA, por exemplo, cerca de 40% das vagas disputadas para sua sede em São José dos Campos acabaram ocupadas, nos últimos anos, por candidatos originários de escolas localizadas no Ceará, o que dá total sentido à decisão de criar aqui a primeira unidade de extensão fora de São Paulo. Falamos de um dos vestibulares mais qualificados e disputados do País, não é de um concurso seletivo qualquer.

O pacote demandará investimentos federais bilionários, inicialmente, para além dos seus efeitos estruturantes esperados. Movimentos ainda mais importantes porque se somam a outros já encaminhados buscando exploração de um potencial reconhecido que temos no campo das energias renováveis, a partir de acordos e parcerias internacionais, já feitos ou por fazer. O hidrogênio verde encontra o Nordeste, e o Ceará em especial, como uma perspectiva de exploração que nos dá um diferencial para o futuro em termos de possibilidades econômicas novas.

É um momento importante, mas, como já dito, houve outros da história em que encontramos razões para acreditar na capacidade transformadora do Nordeste, explorando as potencialidades inegáveis e reconhecidas que possui. Portanto, dar crédito ao governo atual parece justo, desde que mantendo uma postura de cobrança firme e vigilante para que o que está anunciado saia efetivamente do papel. n