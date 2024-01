A Transparência Internacional (TI) divulgou o Índice de Percepção de Corrupção (IPC) em 180 países, relativo ao ano de 2023, mostrando que o Brasil perdeu dois pontos e caiu dez posições no ranking, ficando em 104.º lugar. A TI faz esse estudo desde 1995, atribuindo avaliação de zero a 100 e, quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade do país. O Brasil obteve nota 36; o primeiro país da lista, a Dinamarca, marcou 90 pontos. Por último ficou a Somália, com nota 11.

Pela avaliação da TI o resultado foi "ruim", para o Brasil, que ficou abaixo da média global (43 pontos); da média regional para as Américas (43); e da média dos Brics (40). Quanto ao G20 (53 pontos) e OCDE (63) — as maiores economias do mundo —, o Brasil está ainda mais distante. Pela linha histórica, a partir de 2012, esse é o pior resultado, à exclusão dos anos 2018 e 2019, quando o País obteve nota 35.

Mas é preciso observar que, apesar de sua importância, o IPC não mede, objetivamente, a existência da corrupção. O índice da TI é formulado pela consulta a fontes e instituições especializadas em governança e autoridades independentes, que analisam o ambiente de negócios, e a integridade do setor público. A partir desses dados, a TI faz verificações e realiza seus estudos. Portanto, mesmo reconhecendo a correlação entre uma coisa e outra, pode-se perguntar: houve aumento da corrupção ou há mais sensibilidade sobre o problema?

Depois de o ranking tornar-se público, a Controladoria Geral da União (CGU) divulgou nota oficial alertando que "estudos internacionais discutem as limitações metodológicas de índices baseados em percepção, por isso seus resultados devem ser vistos com cautela". Segundo a CGU, a ONU, G20 e a OCDE, têm discutido a elaboração de novas medidas sobre o tema. "A corrupção é um fenômeno complexo e nenhum indicador consegue medir todos os seus aspectos."

No caso do Brasil, documento específico da TI atribui a redução de sua nota à atuação do governo anterior, afirmando que "os anos de Jair Bolsonaro na Presidência da República deixaram a lição de como, em poucos anos, podem ser destruídos os marcos legais e institucionais anticorrupção que o país levou décadas para construir". Também há críticas à administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: "Já há sinais de piora nos termos atuais de barganha entre governo federal e Congresso, com a reintrodução de outra grande moeda de troca política: o loteamento das estatais".

Mesmo que as conclusões da organização internacional não possam ser consideradas "objetivas", seus estudos tornaram-se respeitados mundialmente pela forma técnica e imparcial como são realizados. Portanto, seus resultados merecem análise cuidadosa do governo, de modo a criar mecanismos que evitem a corrupção e ponham o Brasil em níveis mais elevados no ranking da Transparência Internacional. n