Reportagem publicada na edição de ontem "Mulheres são 77% das notificações de entrada de violência no IJF em 2023", reflete situação desalentadora a que chega qualquer pesquisa que aborde o tema. Por qualquer ângulo que se examine, estudos mostram o aumento da violência de gênero que, se por um lado pode indicar que as mulheres estão mais confiantes em denunciar abusos, por outro mostram que as agressões não cedem.

No caso do hospital Instituto Dr. José Frota, o levantamento foi divulgado durante a instalação da Comissão de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência Interpessoal. O grupo é formado por 18 profissionais das diversas áreas médicas, com o propósito de acompanhar os casos de violência que dão entrada no IJF.

Segundo Jane Lane, assistente social do IJF, além do acompanhamento no hospital, serão tomadas providências para que a violência não volte a acontecer. Para isso haverá parceria entre os órgãos do Estado, como a Defensoria Pública e a Casa da Mulher Brasileira, para continuar o atendimento durante e depois da alta hospitalar.

Criar uma comissão para acompanhar a situação da pessoa atingida por violência é uma medida elogiável, tomada pelo IJF, a partir do entendimento de que trabalho não termina quando o paciente pode voltar para casa. Assim, ainda que o serviço beneficie a todos os atingidos, atenção especial terá de ser dedicada às mulheres, pois formam o maior número de vítimas, e pelas especificidades desse segmento. Por exemplo, o fato de a maioria das agressões morais e físicas contra a mulher acontecer no próprio lar.

Observe-se que, no estado de São Paulo, que concluiu o levantamento sobre registros de estupros no ano passado, verificaram-se 14.504 casos, aumento de 9,5% em comparação com 2022. Foi o maior número desde 2001, quando se iniciou a série histórica. Como revela qualquer levantamento sobre estupros, o crime é cometido por pessoas conhecidas ou amigos da família. Os índices anotados em São Paulo confirmam essa realidade, com 73% dos estupros acontecidos dentro de casa, depois nas vias públicas (10%), escolas (4%) e hospitais (2%). Em menor quantidade, ocorrem também igrejas, orfanatos e delegacias.

Voltando ao Ceará, foram contabilizados 42 feminicídios no estado em 2023, aumento de 44,8% em comparação com 2022, com 29 casos. É o maior número, desde 2018, quando começaram os registros da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). O trabalho a ser realizado pela comissão criada pelo IJF será uma contribuição importante para prevenir a escalada da violência contra a mulher, que não raro resulta no feminicídio.

Infelizmente, nada indica que haverá arrefecimento da violência contra a mulher em curto prazo. Por isso, é preciso lançar de todas as iniciativas possíveis para combater esses crimes.