Julgador aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski assumiu ontem a titularidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), até então sob a responsabilidade de Flávio Dino. Este, por sua vez, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aprovado pelo Senado, ocupará uma cadeira de ministro do STF.

O nome de Lewandowski para o MJSP foi recebido sem muita polêmica, diferentemente das indicações ao STF, primeiro, de Cristiano Zanin, advogado pessoal de Lula; depois, do próprio Flávio Dino, por sua atuação política; e do procurador-geral, da República, Paulo Gonet, fora da lista tríplice.

A expectativa é a respeito de como o novo ministro vai atuar na questão da segurança pública, assunto que se tornou uma das principais preocupações dos brasileiros, e no qual Lewandowski tem menos experiência. Certamente, ele tentará superar essa defasagem cercando-se de auxiliares com mais conhecimento sobre o assunto, como o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, que assumirá a Secretaria Nacional de Segurança

Pública (Senasp).

Em seu discurso de posse, Lewandowski afirmou que dará continuidade à gestão de Dino, com ênfase na segurança pública. Mas alertou que não apelaria para "soluções fáceis". Disse que, "para enfrentar eficazmente o crime organizado", é preciso "aprofundar alianças com estados e municípios, que constitucionalmente detêm a responsabilidade primária pela segurança pública".

Nesse aspecto, a respeito da necessidade de um consenso nacional para combater o crime, o novo ministro poderá ter mais sucesso do que seu antecessor. Não porque Dino politizasse propositalmente o assunto, mas sua personalidade combativa — "eu gosto de tocar tambor", disse ele ao passar o cargo ao sucessor —, afastava possíveis aliados em outras correntes políticas, que acusavam uma suposta interferência "ideológica" sobre a segurança pública. Lewandowski não disse qual o instrumento de sua preferência, mas deve estar mais para uma clarineta, pois produz um som que permite o diálogo.

Tanto Lewandowski quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atribuíram ao crime organizado o aumento da violência em todo o País. Uma das medidas propostas foi a criação de mecanismos para sufocar as finanças dessas organizações, que estariam infiltradas em praticamente em todos os órgãos do Estado, conforme disseram.

O novo ministro ainda defendeu que o combate à violência precisa da "permanente e enérgica repressão policial", mas deve ir além, com a execução de políticas públicas que permitam superar o "apartheid social", existente no Brasil.

Lewandowski vai ao ponto certo de um programa para reduzir a criminalidade, principalmente no que se refere às organizações criminosas. Mas esse diagnóstico é consensual entre os estudiosos do assunto. A ver se o novo ministro conseguirá pôr seus planos em prática. n