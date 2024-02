Este será um ano de grande tensão política, que se agravará quando as eleições municipais estiverem mais próximas, mas a temperatura já está subindo em todos os espaços de convivência social. Além da "polarização", que marcou a eleição presidencial, e se repetirá nas disputas das prefeituras, principalmente nas grandes cidades, as questões locais também são combustíveis para inflamar as disputas.

Os embates políticos fazem parte da democracia, e algum exagero retórico é aceitável. Porém, o que deve ser repelido de pronto, é o rompimento dos limites da civilidade, com ataques verbais ofensivos ou a agressão física. Foi o que aconteceu na abertura dos trabalhos de 2024 na Câmara Municipal de Fortaleza, na quinta-feira (1.º/2), uma sessão na qual houve protesto de professores e servidores da Saúde, reivindicando reajuste salarial; vaias ao prefeito José Sarto (PDT); e agressões entre parlamentares.

O lamentável episódio na Câmara Municipal teve início na forma confusa de encaminhamento da sessão. Os manifestantes, além de ocuparem as galerias destinadas ao público, também se misturavam com vereadores no plenário, espaço que deveria ser exclusivo dos parlamentares.

Quando Sarto iniciou sua fala, na abertura da sessão, no meio da aglomeração estava a vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT), segurando o cartaz "Respeite os servidores da saúde", próximo ao rosto do prefeito. Apesar de ser do mesmo partido de Sarto, Ana Paula está saindo do PDT para acompanhar o senador Cid Gomes no PSB. Enquanto isso, os manifestantes entoavam palavras de ordem contra Sarto, enquanto a base de apoio gritava-lhe o nome.

A pressão aumentou sobre o prefeito, que se afastou do microfone, enquanto a sessão era suspensa. Na confusão que se seguiu, houve empurra-empurra entre Ana Paula e a também vereadora Cláudia Gomes (PSDB), da base de Sarto. O suplente de vereador Juninho (União Brasil), aliado do prefeito, também teria sofrido agressões físicas de Ana Paula.

O presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT), disse que em vista dos acontecimentos, serão estabelecidas novas regras para receber manifestantes, o que está correto. Mas é preciso observar que houve participação direta de parlamentares na ocorrência, com alguns contribuindo para fomentar tumulto. Portanto, é preciso que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (Consetica) abra procedimento para verificar qual é a responsabilidade de cada vereador no incidente, de modo a responsabilizá-los. Lembrando que o Consetica é presidido pela vereadora Cláudia Gomes, uma das envolvidas diretamente no caso, sendo recomendável, portanto, que outro integrante comande a investigação.

Como dito no início, este ano será de alta voltagem política, assim torna-se necessário fazer tudo o que for possível — partidos, parlamentos e instituições de controle —, para que as disputas fiquem no campo das ideias, evitando que descambem para dinâmicas condenáveis.