É imbatível a excepcional performance do O POVO no ranking de veículos de comunicação mais premiados do Nordeste. Como noticiado na semana que passou, O POVO, além de ser o destaque na região, ocupa a sétima colocação no ranking nacional "Mais Premiados da Imprensa". Os dados, referentes ao ano de 2023, que atestam a excelência dos trabalhos jornalísticos no Brasil, mostram que foram 190 premiações entregues no ano passado. Quando o recorte é feito entre os veículos impressos, O POVO figura na terceira posição nacional e primeira do Nordeste entre os jornais físicos, à frente de dois dos três periódicos de maior circulação no País.

Os números e as demais informações chamam a atenção para o trabalho do bom Jornalismo praticado pelo O POVO, mas não surpreendem. Ao longo dos seus 96 anos de história, O POVO tem noticiado acontecimentos que marcaram a capital cearense, o Estado, o Brasil e o mundo, levando o público à reflexão crítica. A modernidade e a atualização às novas tecnologias são constantes. Não à toa, O POVO é um mapa que norteia, a partir dos dados, e ajuda a entender a conjuntura sob um ponto de vista também analítico. A cada publicação e a cada edição, apresenta-se um panorama sempre oportuno e necessário da política à economia, da cultura à ciência, da educação à saúde.

O ranking que coloca O POVO como um dos veículos mais premiados brinda o Jornalismo que é feito nesta Casa - uma demonstração de resiliência, dedicação e responsabilidade ao oferecer notícias das mais importantes, de modo que os leitores, hoje também ouvintes, espectadores e usuários da internet e das redes sociais, possam ter informações confiáveis para se situarem em um mundo cada vez mais complexo.

A tradição do O POVO é reunir as melhores e mais vibrantes equipes de jornalistas, profissionais, mulheres e homens, apaixonados pela profissão que abraçaram e reconhecidos pela sua competência incontestável. Assim, é preciso ressaltar também a equipe de 18 jornalistas do O POVO que estão entre os mais premiados do Brasil, em lista divulgada pelo Portal dos Jornalistas. São avaliadas competições locais (municipais/estaduais), regionais, nacionais e internacionais.

A preocupação com os rumos do País e a defesa do Ceará e dos cearenses foram os motivos que levaram Demócrito Rocha a fundar O POVO em 1928. Coube a cada uma das gerações que se sucederam dar continuidade a essas propostas, inscritas em cada uma de suas mais de 32 mil edições. E assim, congregando tradição e inovação, existe hoje um ecossistema diversificado de distribuição de notícias, em todos os meios disponíveis. Um exemplo é O POVO , streaming de jornalismo e cultura.

Desse modo, sob os princípios da ética jornalística, que orientam a conduta principalmente nos períodos mais turbulentos, O POVO se prepara aos 100 anos de história e, sobretudo, de excelência no bom Jornalismo que pratica.