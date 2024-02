É inconcebível que uma organização criminosa espalhe terror como se viu na semana passada em um bairro da periferia de Fortaleza. Sob alegada intenção de render homenagem a um de seus membros, uma facção determinou o fechamento de comércio e escolas locais.

Houve então reforço da segurança estadual, que capturou um dos responsáveis pela ação criminosa menos de 48 horas depois, restabelecendo alguma ordem. O episódio, no entanto, é preocupante por muitas razões.

Primeiro pela sugestão de que o crime se atribua papel que cumpre estritamente ao Estado, ou seja, o de decretar luto oficial, como chegou a noticiar O POVO. Ora, apenas presidentes, governadores e prefeitos dispõem da prerrogativa de instituir tal ato, cujo propósito é sempre o de reconhecer na perda de uma figura importante o seu valor histórico para um país, estado ou município.

Ao decreto de luto, publicado em diário oficial nos três níveis da administração, segue-se o hasteamento da bandeira a meio mastro como parte de uma ritualística do poder constitucionalmente reconhecido.

Não se trata, portanto, ainda que com ressalvas e metaforicamente, de projetar na ação de uma facção qualquer remota semelhança com as decisões que emanam do estado. Facções não decretam luto - elas ameaçam, violentam e capturam uma população, de resto alheia a qualquer objetivo criminoso, não participando de performances que se dão ao arrepio da lei, como foi o caso recentemente.

A despeito de tudo isso, compete ao Estado jamais transigir com o banditismo, sobretudo quando desafia à luz do dia o aparato legal, estabelecendo quem pode circular e quem não pode, quem irá sair de casa e quem não vai. Se se crê à vontade para agir como agiu no bairro Pirambu, é de se perguntar se o crime não teria escalado para um patamar já crítico. Não somente pelo ato em si, mas por certa normalização do que deveria escandalizar a todos, numa dormência social que começa a contaminar inclusive a linguagem.

Reconheça-se, novamente, que o Governo do Estado atuou prontamente nesse caso, prendendo um dos envolvidos no episódio. Mesmo como medida eminentemente reativa, como de fato foi, é pouco ainda.

Não se pode tolerar que uma parcela da população cearense esteja à mercê de um poder paralelo com capacidade para instituir toques de recolher e deliberar, sob o signo da barbárie, sobre o destino de famílias, afetando a vida e interrompendo a rotina de homens, mulheres e crianças.

Por todo o Brasil, os governos travam uma batalha contra as facções, problema que tem demandado estratégia conjunta de gestores e emprego de recursos materiais e de inteligência de grande monta. É resposta que requer uma concertação para além do âmbito local, mobilizando agentes, pastas e núcleos de trabalho diferentes.

Cabe a cada governante pressionar para que a questão se torne urgente também na agenda do governo federal, e não somente durante os períodos de eleição. É preciso dar esse passo adiante no enfrentamento do crime. Do contrário, não será de espantar se esses grupos tomarem de assalto o cotidiano, assumindo funções da institucionalidade.