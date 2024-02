A Câmara dos Deputados e o Senado Federal voltaram ontem aos trabalhos, abrindo um período legislativo que será marcado, mais adiante, pela necessidade de convivência com uma nova temporada eleitoral. Apesar de serem disputas municipais, pelo comando de prefeituras e por milhares de vagas de vereadores, é certo que de alguma forma haverá influência no funcionamento regular do Congresso, inclusive porque muitos parlamentares estarão diretamente envolvidos, até como candidatos em alguns casos.

A democracia exige, para o seu melhor funcionamento, de um parlamento que atue sempre no limite de suas atribuições. Nem além, nem aquém. É o que se espera que aconteça nesta temporada parlamentar de 2024, que agora se inicia, permitindo que o papel fiscalizador que lhe cabe, em caráter exclusivo e com responsabilidades que somente a ele compete, seja cumprido na sua totalidade.

É um cenário difícil, diante de um contexto ainda marcado por instabilidades e tensões. Muita coisa de 2022, quando se deu a última eleição, segue em aberto e o grupo que se organiza em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o próprio, mantém críticas ao modelo de urna eletrônica brasileira e apresenta dúvidas quanto à sua segurança. Num contexto em que ainda colocam sob suspeita o resultado que lhe impôs uma derrota na tentativa de reeleição e levou à posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República, posição na qual hoje ele se encontra.

O quadro de inconformismo dos derrotados é determinante de um cenário político que segue confuso, o que amplia a importância do Congresso como um dos fatores de equilíbrio institucional. Deputados e senadores, agora de volta à rotina das sessões e das reuniões, precisam assumir um compromisso mais claro com o que realmente interessa à sociedade, abraçando-se a uma pauta que diga respeito ao dia a dia verdadeiro da população nas votações e discussões de matérias.

Da oposição se espera que faça mesmo o que é sua incumbência natural, em geral dificultando as coisas para o governo e gerando dificuldades para o caminho que decidir adotar. É do jogo de poder. Do comando das casas legislativas é que se espera um comportamento sereno, compatibilizando os interesses políticos e colocando-os em linha com a necessidade de termos um Congresso apto a cumprir sua parte na rotina institucional de um País ainda com muitos desafios e uma certa pressa em encontrar caminhos de solução para boa parte deles.

O deputado alagoano Arthur Lira (PP), pela Câmara, e o senador mineiro Rodrigo Pacheco (PSD), pelo Senado, são muito responsáveis, cada qual no âmbito de sua competência, pela contribuição que a política pode oferecer ao esforço de construção de um ambiente político civilizado no qual seja possível colocar as prioridades da população à frente dos projetos partidários e das estratégias eleitorais. n