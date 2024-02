O placar do Ministério da Saúde que acompanha os números da dengue no País marcava ontem a existência de 364.855 casos prováveis, com 265 mortes em investigação e 40 óbitos confirmados. Na região Nordeste os números são de 7.936 casos prováveis e uma morte, com sete sob investigação. Em relação ao Ceará, registram-se 751 casos e dois óbitos sob investigação. A situação revela uma crise sanitária, o que exige bastante atenção das autoridades.

Mas é preciso ter claro que a forma como o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, prolifera, exige a participação efetiva da população para combatê-lo, um empenho casa por casa, sem o qual nem os maiores esforços do sistema de saúde poderão resolver o problema. Segundo o Ministério da Saúde, 75% dos focos estão dentro das residências. Anote-se que, em muitos lares há descuido em evitar acúmulo de água parada, onde a fêmea do mosquito deposita seus ovos.

Em outras residências, dificulta-se a entrada de agentes de saúde, cuja tarefa é eliminar possíveis criadouros. De acordo com especialistas, o Aedes aegypti percorre uma distância máxima de 100 metros, a partir do local onde nasce, portanto, de pouco adianta um morador cumprir o ritual de limpeza se os vizinhos não fizerem o mesmo.

Por isso, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse ontem que o governo federal "não pode vender a ilusão" de que a vacina contra a dengue é suficiente para barrar a epidemia. Ela fez questão de reafirmar que o mais importante agora é combater os focos de proliferação do mosquito nas casas e espaços públicos. Para isso, chamou também estados e municípios a se engajarem na campanha para "unir o Brasil contra a dengue". Ela anunciou também a instalação de um Centro de Operações de Emergências para analisar a evolução dos casos e "mobilizar as ações de todos os órgãos envolvidos no enfrentamento à dengue", com a finalidade de agilizar a tomada de decisões.

O calendário de vacinação será divulgado ainda este mês, priorizando as cidades em que a situação é mais grave, primeiramente alcançando as crianças entre 10 e 14 anos de idade, o segundo grupo mais atingido. Os mais afetados são as pessoas acima de 60 anos, para os quais a vacina não é recomendada, segundo a bula.

Dos negacionistas espera-se que tenham compaixão das pessoas sob risco de adquirir uma doença grave, evitando fazer campanha contra a vacina. Já basta o que fez o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que dispensou a obrigatoriedade de imunização para alunos das escolas estaduais. Por outra frente, um grupo de deputados federais protocolou na mesa diretora da Câmara um requerimento para sustar a nota técnica que incorpora os imunizantes da Covid-19 no calendário nacional de vacinação infantil. São iniciativas obscurantistas, anticiência, que produzem consequências fatais. n