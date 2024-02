A edição de ontem do O POVO, com a manchete "Dez barracas na Praia do Futuro estão irregulares", retoma uma assunto, discutido há décadas — que ora submerge, por outras vezes emerge —, sobre como organizar um dos locais que mais atrai habitantes e turistas em Fortaleza. Até a década de 1960, era um local de difícil acesso, ocupado apenas por populações pobres, mas a frequência aumentou a partir de 1970, quando a avenida Santos Dumont chegou até à Praia do Futuro. Na década de 1990, o espaço já estava consolidado como um dos pontos preferidos para o lazer dos fortalezenses e dos turistas que visitam o Ceará.

As chamadas "barracas" — bares e restaurantes que se espalham pela sua orla, disputando espaço com os banhistas —, são um símbolo da Praia do Futuro. É um caso raro, senão único no Brasil, em que tais estabelecimentos são permitidos na faixa de areia. E, desde 2005, tornaram-se motivo de contenda judicial, quando o Ministério Público Federal (MPF) iniciou um processo pedindo a demolição desses empreendimentos, sob a justificativa que eles ocupavam o espaço irregularmente. O período foi de intensa negociação entre o MPF e representantes dos empresários, sem que fosse possível chegar a um acordo.

Em 2017, o Tribunal Regional Federal da 5.ª Região (TRF5) deu ganho de causa parcial ao MPF, determinando a remoção das barracas que não tivessem título de ocupação ou aforamento emitido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU-CE). Além disso, proibiu que edificações e equipamentos das barracas autorizados fossem instalados fora da área cedida pela SPU. Hoje, das 153 barracas legalizadas, dez descumprem a decisão do TRF5, com construções irregulares, fora do espaço permitido, segundo a SPU. De acordo com o órgão, após a notificação e um prazo de 30 dias para regularizar a situação, as estruturas poderão ser demolidas. Em uma delas a remoção já foi realizada.

É de se lamentar que a Associação dos Empresários da Praia do Futuro tenha emitido uma nota, publicada em uma rede social, para "repudiar" a ação da SPU, quando deveria orientar os seus associados a respeitarem a decisão judicial. O comunicado diz ainda que os empresários fazem parte do Fórum Permanente para a Requalificação da Praia do Futuro, do qual participam o Ministério Público do Ceará, SPU e Prefeitura, e que "sempre estiveram dispostos e de acordo com o reordenamento das barracas". No entanto, continua a nota, "ações como a de hoje (a demolição da construção irregular) geram instabilidade ao Fórum, insegurança aos empresários e aos seus funcionários".

Ora, mas não há o que negociar diante de uma decisão judicial, a não ser cumpri-la, mesmo porque visa a preservação da praia e do meio ambiente. E, ao que consta, dez empreendimentos estão desobedecendo à determinação do TRF5. Portanto, a SPU age corretamente exercendo seu papel fiscalizador. n