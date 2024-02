Carnaval é o período do ano no qual há uma transformação na sociedade, em que todo o País parece agir em função da festa. É certo que existe uma parcela de brasileiros que não se comove com a celebração, quando milhares de pessoas se atiram nas ruas e nos clubes com alegria incontida. Porém, mesmo os que optam por não participar do evento, assistem, ou pelo menos dão uma espiadela no desfile das escolas de samba do Rio, e zapeiam ver o que acontece nas cidades onde a festa é tradicional. Fortaleza, que durante algum tempo foi considerada, de modo equivocado, uma cidade sem carnaval, viu florescer uma profusão de blocos para todos os gostos, que tomam conta das ruas antes mesmo de começar, oficialmente, o período carnavalesco.

Mas carnaval é também sinônimo de mais trabalho para muitas profissões, nas áreas de serviços e turismo e da segurança pública, por exemplo. Para os ambulantes é o momento de reforçar o caixa, e para proprietários de bares, restaurantes e outros estabelecimentos de lazer, a oportunidade de faturar um pouco mais. Os trabalhadores da segurança — policiais e agentes municipais — ficam com a tarefa de garantir a tranquilidade do trânsito e nos locais de folia.

Quanto a oferecer harmonia nos locais de festa, ruas e estradas, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) divulgou que a Operação Carnaval terá 7.730 profissionais atuando em todo o Estado durante o feriadão, com 1.276 agentes destacados especificamente para Fortaleza. Lançada em 2023, a Secretaria das Mulheres da SSPDS vai manter este ano a Tenda Lilás — com a campanha "Depois do não, tudo é importunação" —, com o objetivo de combater os crimes de gênero e acolher as mulheres que sofrerem violência. O equipamento será instalado nos municípios de Aracati e São Benedito, corredor por onde circula um público de 500 mil pessoas por dia.

Quanto à economia, a Secretaria do Turismo (Setur), divulgou informações avaliando que, no período carnavalesco, o Ceará receberá cerca de 140 mil turistas, crescimento de 12% em comparação com o ano passado. Levantamento do Ministério do Turismo aponta o Estado como o quinto destino mais buscado durante o período, sendo a segunda posição no Nordeste, atrás apenas da Bahia. O Ceará precisa mesmo incrementar o seu turismo. Segundo dados do Instituto Brasisleiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve retração de 3,2% nas atividades no ano de 2023, enquanto a média nacional subiu 6,9%.

O importante é que o Carnaval faz bem para a economia e também é ótimo para a saúde mental das pessoas, pois permite, aos que gostam, alguns dias de folia descompromissada, no qual as dificuldades do dia a dia podem ser esquecidas. Para aqueles que preferem o recolhimento, é uma ótima oportunidade para ler um livro, ou vários, "maratonar" séries na televisão e ampliar a convivência familiar. O importante é que, sendo de um modo ou outro, tudo transcorra na mais absoluta paz. Bom carnaval a todos. n