A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apresentou o resultado de uma investigação que durou seis meses, mostrando o destino de parte dos celulares roubados em Fortaleza. O cumprimento dos 39 mandados de busca e apreensão culminou na tomada de mais de 400 celulares, comprovando teorias do senso comum sobre o destino desses itens após o seu furto.

A ação realizada pela Polícia mostra a relevância do trabalho de inteligência da instituição para ações efetivas e com impactos para toda a sociedade. A megaoperação, denominada "Táurida", apontou o Centro Municipal de Pequenos Negócios, conhecido como "Beco da Poeira", localizado na avenida do Imperador, no Centro de Fortaleza, como o principal polo de desmanche de aparelhos celulares furtados da Capital.

É importante salientar que o "Beco da Poeira" é uma área de comércio destinada a micro e pequenos empreendedores, abrigando diversas atividades. O espaço, herdeiro do antigo "Beco da Poeira", cujas atividades iniciaram no final da década de 1980 próximo à praça José de Alencar, abriga empreendedores responsáveis por uma economia popular importante para a cidade. Portanto, não deve ser estigmatizado, mas tratado como uma área importante da cidade, que merece um policiamento efetivo constante.

Vale ressaltar também o resultado do trabalho da Polícia, que identificou uma organização criminosa presente no local, com tecnologia para extrair os processadores dos celulares. Ou seja: maquinário para ações irregulares com custo em torno de R$ 30 mil. O detalhe é que equipamentos como esse podem ser colocados em qualquer lugar. A própria Polícia informou sobre parte da ação de desmanche dos celulares: os processadores originais eram retirados dos aparelhos e substituídos por novos, criando, assim, "novos telefones".

Portanto, o mais relevante é a continuidade do trabalho de Inteligência, com ações efetivas de combate aos crimes - entre eles, o roubo a pessoas, a cargas e ao trabalho de receptadores de material furtado.

No caso dos celulares, foram necessárias cerca de 50 equipes da Polícia Civil, com aproximadamente 200 homens e mulheres para a realização de uma investigação minuciosa. Portanto, um trabalho com consistência para a redução dos roubos de celulares na cidade, abarcando a cadeia de negociação do produto furtado.

O resultado da operação reforça a necessidade da manutenção de ações semelhantes da Polícia em outras áreas - como é o caso dos furtos de fios e cabos da rede elétrica, e dos golpes virtuais, examinando o caminho das mercadorias roubadas. O resultado dessa operação comprova, mais uma vez, a relevância do treinamento e do trabalho de estratégia contra o crime, que tem se tornado mais organizado e tecnológico, com articulações até nacionais e internacionais.

Ou seja: a Polícia precisa de investimentos constantes e treinamentos para o aprimoramento e a realização do seu trabalho.. n