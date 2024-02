Com o encerramento do Carnaval na quarta-feira de cinzas, ainda que muitos continuem com a festa pelo menos até o fim da semana, abre-se um período de recolhimento e reflexão para os católicos. A quaresma — período de quarenta dias de preparação para a Páscoa cristã — é marcada por orações, jejum, penitências e caridade.

Notícia publicada ontem pela Folha de S. Paulo é uma das questões que deveriam levar à inquietação os cristãos, como de resto a qualquer grupo que esteja preocupado com os rumos da conjuntura internacional, que apontam para guerras e destruição do meio ambiente.

O jornal paulista divulgou conta do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IIEE), com sede em Londres, mostrando que houve disparada de gastos militares em 2023, chegando ao maior patamar da história moderna, excluindo-se as duas guerras mundiais do século passado. Segundo análise do IIEE, os países gastaram mais do que um Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em guerras. Com um crescimento de 9% no ano passado, o gasto mundial com armas chegou a US$ 2,2 trilhões. Os Estados Unidos seguem como o país que mais gasta com a indústria bélica, com o percentual de 41% de dispêndio militar do planeta. Na sequência vêm China (10%) e Rússia (5%).

Citando a guerra entre Israel e Hamas, o conflito na Ucrânia e as tensões crescentes, entre China e Irã, o instituto prevê "uma década mais perigosa, alertando que o mundo entrou em um "ambiente de segurança altamente volátil", segundo anotou a agência de notícias AFP.

Segundo estudos de entidades de direitos humanos, se os gastos com guerra fossem usados para socorrer populações vulneráveis, em todos os continentes, seria possível acabar com a fome no mundo. Essa abordagem foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia. O presidente apoiou-se em dados do Instituto de Pesquisas da Paz de Estocolmo. Para seus analistas, se governos de todo o mundo destinassem 10% dos gastos militares anuais para o combate à pobreza e à fome, os problemas estariam resolvidos até 2030, cumprindo-se as metas da Organização das Nações Unidas (ONU).

Pode parecer excesso de otimismo esperar que todos os governantes sensibilizem-se com esse quadro, quando isso não acontece nem com os massacres nos campos de batalha, que não poupam nem mulheres, idosos e crianças. Mas é preciso ficar insistindo, ainda que pareça uma pregação no deserto, de modo a quebrar a casca da intolerância para que a voz da razão seja ouvida.

É de se lembrar, a propósito da citação acima, que os cristãos consideram cada homem e mulher filhos de Deus, portanto todos somos irmãos. A mais, para todas as religiões, a vida é sagrada. Portanto, não existe nada mais fratricida do que uma guerra, que fere e mata milhares de pessoas nos campos de combate, com seus efeitos doentios espalhando-se por toda a humanidade. n