As fortes evidências apresentadas pela Polícia Federal (PF), a partir da operação Tempos Veritatis, deixa poucas dúvidas de que se planejava um golpe na democracia, sob o comando do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a participação de seus auxiliares mais próximos. Na reunião ministerial de julho de 2022 foram discutidas formas de como interromper o processo democrático, impedindo as eleições presidenciais daquele ano. O então chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, deixou bem claro: "Se tiver que virar a mesa é antes das eleições".

Na decisão autorizando a operação, o ministro dos Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, elencou os núcleos de atuação do suposto grupo criminoso, que tinha o propósito desacreditar o processo eleitoral para com isso planejar e executar um golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito. O fio condutor dessa conspiração levou até o dia 8 de janeiro, com a depredação da sede dos três poderes.

Como as investigações atingiram também o PL, partido Bolsonaro, ele terá dificuldade de atuar nas eleições municipais deste ano, como vinha planejando, pois está proibido de falar com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, também atingido pelos mandados de busca e apreensão.

Isso deixou o ex-presidente com estreita margem de manobra, o que pode explicar seu gesto de buscar apoio nas ruas, convocando manifestação em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Segundo disse, para defender-se de "todas as acusações" que têm sido imputadas contra ele. No entanto, o ex-presidente, aparentemente, quer evitar atrito com o STF, pois pede aos seus apoiadores para não levarem faixas ou cartazes "contra quem quer que seja". A ver se será atendido.

É a primeira vez que Bolsonaro deixa de incitar seus seguidores a atacarem o Supremo e outras instituições, o que demonstra que sentiu o impacto das investigações. No entanto, o objetivo inconfesso da manifestação é mostrar que ele tem apoio popular, imaginando que isso poderia intimidar as autoridades que investigam e vão julgar seus atos. Afora o fato de que soa irônico ele ter dito que o ato será em defesa do Estado Democrático de Direito. A não ser pela sua lógica tortuosa de que o Brasil está sob uma "ditadura do Judiciário".

Como vivemos em um regime democrático, o ex-presidente tem todo o direito de convocar manifestação em seu próprio desagravo. Acontece que surgiram informações que alguns setores, adversário de Bolsonaro, estariam organizando uma espécie de contra-ato, a se realizar no mesmo dia e local. É má ideia, pois é grande a possibilidade de haver confronto. Uma confusão agora favorece apenas o bolsonarismo. Nesse momento é preciso sangue frio e deixar que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal continuem o bom trabalho que vêm realizando até agora.