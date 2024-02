O balanço final apresentado pelas autoridades da segurança pública do Ceará acerca do período carnavalesco oferece como síntese uma notícia até boa, a ser comemorada pela sociedade: registrou-se, neste 2024, o menor número de homicídios dos últimos 14 anos. Não apenas isso. Caiu também no período, de maneira expressiva, o registro de assaltos, roubos e de casos de assédio sexual.

Aos números: houve 31 assassinatos entre 18 horas de sexta-feira, 9, e 5h59min de quarta-feira, 14. Os chamados Crimes Violentos contra o Patrimônio (CPVs) chegaram a 234, significando o menor número de roubos desde o começo da série histórica, no ano de 2009. Na comparação direta com o ano passado, a redução foi de 53,5%. Em relação aos furtos, os 532 casos acumulados também indicam queda, considerando que eles haviam chegado a 946 em 2023.

Ou seja, foi um Carnaval menos violento do que aquele de um ano atrás. Boa notícia, como já dito anteriormente. No entanto, qualquer comemoração que se faça precisa observar uma certa moderação, considerando que são ainda muitas mortes, roubos, furtos e assédios relacionados a uma data na qual a predominância completa deveria ser da paz e da alegria. Nada explica níveis tão altos de uma violência que não encontra justificativa plausível no contexto em que se registra.

O Brasil é um país violento e precisamos ter essa premissa como linha básica de uma reflexão que a sociedade deve fazer; não se cobre isso apenas do poder público. Não é questão de governo "X" ou governo "Y", político "A" ou político "B", partido este ou partido aquele. Todos precisamos entender que há fundamentos no problema que determinam um enfrentamento que seja sereno, equilibrado e profundo para além do que é responsabilidade direta e exclusiva das autoridades. Um comportamento que se afaste das disputas de poder e que busque a tranquilidade como um valor permanente, no dia a dia ou em datas especiais, caso do Carnaval.

É importante perceber que há meios eficazes e objetivos de proteger melhor as pessoas a partir de um planejamento que se mostre eficiente. Aconteceu agora, graças à mobilização anunciada de 7 mil e 730 agentes de segurança, homens e mulheres, envolvidos numa operação certamente responsável, numa perspectiva preventiva, por muitas vidas poupadas e pelo constrangimento necessário aos malfeitores, dificultando ou até impedindo ações criminosas.

Os números finais da estatística que as autoridades apresentaram sobre o período carnavalesco no Ceará são um alento importante e, sim, merecem que comemoremos. No entanto, ainda parecem longe de representar aquilo que entendemos como ideal de cotidiano de uma sociedade que, como voltamos a demonstrar ao mundo, apresenta uma capacidade peculiar de se mobilizar em torno de uma festa de valor cultural e econômico inestimável para o País. Precisamos encontrar um jeito de descolá-la de balanços finais ainda tão vergonhosos quando se trata de apurar o rastro de violência que deixa. n