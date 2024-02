A amizade social como motor para novas relações e para a fraternidade universal. Essa é a ideia da Campanha da Fraternidade deste ano (CF 2024), promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Normalmente, o assunto é levado à reflexão durante a Quaresma, que começa na Quarta-Feira de Cinzas e segue o Domingo de Ramos, neste ano celebrado em 24 de março.

Com o fim de promover a paz entre todos os povos, a Campanha chega aos 60 anos de realização nacional. Em sua mensagem acerca do assunto, o papa Francisco, sob inspiração de São Francisco de Assis, citou que a Campanha da Fraternidade 2024 busca fazer um caminho quaresmal sob três perspectivas. Inicialmente, ao incentivar as pessoas a verem as situações de inimizade que geram divisões, violência e destroem a dignidade dos filhos de Deus. Depois, ao impulsionar as pessoas a iluminar-se pelo Evangelho que as une como família. E também a agir conforme a proposta quaresmal, de uma conversão constante, promovendo o esforço para uma mudança pessoal e comunitária.

É certo que o evento cristão católico, que ocorre anualmente em âmbito nacional, é ditado pelas instituições religiosas, mas a mensagem a ser transmitida é um bom caminho para que o tema seja discutido na sociedade em várias instâncias, independentemente de religião. O tópico pode ser um mote de debates nas escolas, nas empresas, nas organizações da sociedade civil, nos movimentos sociais, nas associações e nos demais grupos que se propõem a refletir e levantar ações práticas contra a indiferença, a intolerância e o ódio.

Na mensagem enviada ao Brasil, o papa Francisco qualifica a Campanha como "um itinerário de conversão que une fé e vida, espiritualidade e compromisso fraterno, amor a Deus e amor ao próximo, especialmente àquele mais fragilizado e necessitado de atenção". Esse percurso, como menciona o papa, "é proposto cada ano à Igreja no Brasil e a todas as pessoas de boa vontade desta querida nação". O pontífice mencionou que, "como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a Terra, nossa Casa Comum".

Em Fortaleza, na solenidade de lançamento da campanha, o arcebispo dom Gregório Paixão avaliou: "É fundamental que a gente coloque o nosso coração para enxergar o outro como um irmão, não como adversário. É fundamental enxergar toda a pessoa humana como alguém que está aqui, apesar de talvez pensar ou agir diferente da gente, como uma possibilidade".

Com o tema "Fraternidade e Amizade Social" e o lema "Vós sois todos irmãos e irmãs" (o versículo bíblico Mt 23,8), a CF 2024 pode ser uma boa oportunidade para dialogar com o universo político, associando a reflexão à prática. Além disso, ao unir fraternidade e amizade social, a Campanha incita à caridade, ao olhar ao outro e à solidariedade incondicional. São valores que ultrapassam qualquer dogma religioso e que deveriam ser princípios a reger a vida de todo aquele que visa promover a justiça social e lutar, dia a dia, pela sua efetivação. n