Na última semana, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) tomaram decisões contra medidas de afrouxamento da obrigatoriedade de vacinação de jovens estudantes cogitadas por governos estaduais e municipais. Na quinta-feira, 15, o ministro Cristiano Zanin suspendeu decretos de municípios de Santa Catarina que previam a dispensa da necessidade da apresentação de comprovantes de vacinação da Covid-19 para a matrícula de crianças nas redes de ensino locais.

No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu prazo de cinco dias para que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) dê explicações sobre declarações dadas por ele defendendo não obrigatoriedade da vacinação infantil. Em vídeo publicado na semana anterior, Zema afirmara que a imunização a alunos da rede pública do estado seria opcional para efetuação da matrícula.

As duas decisões citam como base argumentativa o artigo 227 da Constituição Federal, o qual coloca como dever da sociedade e do Estado "assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde". Mencionam ainda legislação convergente prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Há aproximadamente quatro anos, o mundo vivia a incerteza de não saber com o que estava lidando diante dos primeiros casos notificados do que na época ainda se chamava de "novo coronavírus". Passado esse tempo, foi enfrentada a tragédia que registrou mais de 700 milhões de casos e quase 7 milhões de mortes em todo o planeta.

Entretanto, se estamos nos dias atuais com a volta às atividades normais de forma plena e consolidada é graças à ciência que desenvolveu imunizantes seguros e eficazes em tempo recorde para superar a pandemia. Basta observar nos gráficos a redução drástica dos números de casos e mortes por Covid-19 após as vacinas começarem a ser aplicadas em larga escala.

As vacinas salvaram e ainda salvam milhões de vidas. Mesmo diante das muitas forças negacionistas que tentam a todo custo boicotá-las com um discurso desinformativo. Não pode haver mais espaço para questionamentos vazios aos imunizantes - cuja eficácia é cientificamente comprovada - meramente por razões políticas ou ideológicas.

Merecem ser elogiadas medidas como essas do STF de endurecimento contra ações ou declarações que flertem com o negacionismo e contrariem o Plano Nacional de Imunização (PNI), mundialmente reconhecido como exitoso. Principalmente ao se tratar da saúde de crianças e adolescentes.

O fato de não estarmos mais em uma emergência sanitária não dá a agentes públicos ou a qualquer outro indivíduo o direito de negligenciar a saúde coletiva. É obrigação dos entes constitucionais preservar a saúde coletiva e coibir ações que a ponham sob ameaça. n