O governo brasileiro já vinha demonstrando claramente suas críticas a Tel Aviv em diversas ocasiões, tanto em discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto em ações, como foi o apoio à iniciativa da África do Sul em denunciar Israel na Corte Internacional de Justiça por genocídio na Faixa de Gaza.

Na sua mais recente viagem internacional, Lula voltou ao tema, em discurso no Egito. Lembrou que o Brasil foi um dos países que condenaram de forma veemente "a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas", classificando o grupo como terrorista. Mas lamentou o comportamento de Israel, que "a pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças". Foi um discurso duro, lido por Lula, que deve ter sido revisado por sua equipe, pois ainda que no limite, não teria o poder de desencadear uma crise diplomática de grande extensão.

O problema aconteceu na sequência, quando falando de improviso na Etiópia, Lula afirmou: "O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus".

É uma comparação incabível, pois mais horror que possa gerar o que está acontecendo na Faixa de Gaza. Os nazistas montaram uma máquina industrial de morte, com o objetivo único de eliminar da face da terra os que consideravam "raças inferiores": judeus, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência. Além disso, o Holocausto, que resultou em seis milhões de mortos, é um tema é sensível para todos os judeus, que se ressentem quando o tema é banalizado. Assim, não caberia outra providência a não ser Lula explicar a sua declaração e pedir desculpas — não obrigatoriamente ao governo de Israel — mas ao povo hebreu que, com razão, sentiu-se ofendido.

Mas antes que qualquer iniciativa para reduzir a tensão fosse tomada, o governo de Israel respondeu de forma disparatada. O embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, foi convocado, sofreu uma reprimenda pública, e Lula foi declarado "persona non grata" em Israel, quebrando-se todos os protocolos diplomáticos.

O Brasil reagiu, também convocando embaixadores. E, na sessão de ontem na Corte de Haia, a delegação brasileira considerou a ocupação da Faixa de Gaz por Israel é "inaceitável" e ilegal, equiparando-se a uma anexação. Essa movimentação indica que haverá dificuldade de retomada da relação normal entre os dois países. De qualquer forma, é melhor deixar que os profissionais do Itamaraty, com os bons quadros de que dispõe, resolvam a situação no campo diplomático.

É de se acrescentar que se a resposta de Israel foi exagerada, não se vê menos no Brasil. Além de acusações indevidas de que Lula seria antissemita, com base em uma única declaração isolada, — tendo como endereço o governo de Israel e não o povo hebreu — a oposição movimenta-se para pedir o impeachment do presidente, com base nesse mesmo fato. A iniciativa está fadada ao fracasso, mas registre-se o desatino. n