Ocupando pela primeira vez a presidência do G20, grupo que congrega as maiores economias do mundo, o Brasil recebe a reunião de cúpula da organização, que começou ontem, no Rio de Janeiro, e conclui-se hoje. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, abriu o evento fazendo um alerta: "O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar". Ele defendeu que as nações solucionem seus problemas por meio do diálogo, criticando o uso de forças militares com esse propósito.

Sob a presidência brasileira, o calendário de atividades para este ano terá mais de 130 eventos, distribuídos por 15 diferentes cidades em todo o País. Seis capitais nordestinas serão contempladas com eventos: Fortaleza, São Luiz (MA), Teresina (PI), Recife (PE), Maceió (AL) e Salvador (BA). A descentralização será uma oportunidade para ampliar o debate em torno dos temas em pauta, ao tempo em que se mostrará a diversidade da economia e da cultura das regiões brasileiras.

Presidir o grupo será uma oportunidade para o País pôr em debate assuntos, citados por Viera, sobre os quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem insistindo em fóruns internacionais. Entre esses temas estão ações para reduzir a pobreza, combater a fome e reduzir as desigualdades; medidas para frear as mudanças climáticas, proteção ao meio ambiente e alterações na matriz energética. O presidente brasileiro ainda defende a reforma do sistema de governança mundial, com reformulações no Fundo Monetário Internacional e na Organização das Nações Unidas (ONU), principalmente em seu Conselho de Segurança.

A presidência do G20 é um fator que mostra a relevância do Brasil no cenário internacional. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse ao jornal Folha de S.Paulo que considera o G20 o fórum mais adequado para enfrentar os desafios globais e que "o papel fundamental do Brasil, como ator global, torna-se crucial, conectando países em desenvolvimento e desenvolvidos, e mostrando que o multilateralismo funciona em tempos de crise".

Se o Brasil mostra sua força internacionalmente na presidência do G20, haverá também benefícios específicos para o Ceará, como declarou ao O POVO a secretária das Relações Internacionais do Estado, Roseane Medeiros. Ela disse que a reunião prevista para ocorrer em Fortaleza resultará em grande movimentação nas áreas de turismo e cultura. Além disso, o economista Ricardo Coimbra lembrou que a produção do hidrogênio verde no Estado poderá ter mais visibilidade, pois a pauta das mudanças climáticas é um dos temas centrais do G20.

Que seja frutífera a liderança do Brasil no G20, e que o Sul Global faça ouvir sua voz. n