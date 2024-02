Lamentavelmente o grave ataque que sofreu o ônibus do Fortaleza Esporte Clube não foi o primeiro e nem será o último episódio de violência praticado por torcedores de futebol. Alguns comentaristas esportivos evitam chamar o participante de tais atos de "torcedor", afirmando que tipos criminosos se escondem sob esse disfarce para delinquir. Mas esse argumento não pode ser usado como justificativa genérica para esse comportamento criminoso e nem responde à complexidade do assunto, que passa também pelas torcidas. Essas agressões, mesmo que vinculadas a uma paixão distorcida pelo time, são praticadas por seus torcedores. Portanto, a responsabilidade de conter a barbárie também cabe aos clubes, que se eximem da culpa ao argumentar que a violência não seria praticada por torcedores, mas por "bandidos". É premente a necessidade de medidas mais enérgicas, que tem de ir além da repressão policial, para acabar com esses episódios vergonhosos, que ganham proporções cada vez maiores e mais perigosas. Essa responsabilidade inclui os clubes, as torcidas organizadas, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as autoridades policiais e o sistema de Justiça.

A investida criminosa que, por pouco, não resultou em mortes, aconteceu quando o Fortaleza — atletas, comissão técnica, diretoria e funcionários — deslocava-se da Arena de Pernambuco para retornar ao Recife, depois de um empate de 1 a 1 com o Sport, pela Copa Nordeste. Mesmo sob escolta da Polícia Militar, que se mostrou insuficiente para conter os vândalos, o ônibus do Fortaleza foi cercado e submetido a um bombardeio. Pedras e bombas caseiras foram atiradas, provocando "explosão", seguida de "momentos de tensão em meio à fumaça e ao forte cheiro de pólvora, além de sangue pelos corredores", segundos relatos colhidos pelo O POVO. Seis jogadores ficaram feridos. Alguns foram atingidos por estilhaços de vidros; outros sofreram pancadas na cabeça e cortes profundos, necessitando de sutura. Pelo menos um dos jogadores terá de submeter a uma tomografia na cabeça para verificar se alguma região do cérebro foi afetada.

Para piorar, seguem-se, a cada episódio de selvageria, comunicados protocolares, com desculpas vazias, sem indicar iniciativas para evitar tais acontecimentos. O Sport anotou que "os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento da torcida rubro-negra". A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), escreveu em uma rede social que o episódio será apurado "com todo vigor". Mas a CBF conseguiu superar essas platitudes. Seu presidente, Ednaldo Rodrigues, declarou que "seguirá implacável na cobrança e nas ações para que todo e qualquer ato de violência seja varrido do futebol brasileiro", como se ele e a entidade que dirige nada tivessem a ver com esses repetitivos episódios.

Esperem notas parecidas para os próximos incidentes, que infelizmente acontecerão, se providências não forem tomadas. n