Dados do Censo Escolar 2023, divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que o Ceará tem mais da metade dos alunos do ensino fundamental matriculados em tempo integral. Atualmente, o Estado soma 51,4% dos alunos nessa modalidade, crescimento de dez pontos percentuais em relação a 2022, mantendo a dianteira sobre todas as demais unidades da federação. Na sequência surgem o Piauí (48,9%), Maranhão (40,3%) e São Paulo (21,19). A exceção de um, os demais estados com mais alunos em tempo integral estão localizados na região Norte e Nordeste.

Na etapa do ensino médio, o Ceará continua em boa colocação, como o terceiro estado com mais estudantes de tempo integral, índice de 49,1%. O crescimento foi de sete pontos percentuais em relação a 2022, com o percentual de 42,1%. Nesse aspecto também se destacam outros estados nordestinos, como Pernambuco, em primeiro lugar, seguido pela Paraíba, com 66,8% e 55%, respectivamente.

O Ceará vem obtendo avanços importantes na área educacional, e o aumento de estudantes com matrícula em tempo integral é mais um dado a confirmar essa conquista, mas ainda é preciso ir além, universalizando essa modalidade de ensino. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) está ciente dessa necessidade. No ano passado, 26 novas unidades ingressaram nessa modalidade. Considerando apenas as escolas estaduais, 75% delas oferecem ensino em tempo integral, e Elmano já declarou que pretende chegar a 100% até o fim de seu mandato. Em declaração ao O POVO, na reportagem sobre o assunto na edição de ontem, a secretária da Educação, Eliana Estrela, disse que já foram iniciadas obras para a construção de mais 30 escolas em 2024. Para ela, "embora o Ceará esteja na vanguarda dos bons resultados, os desafios continuam".

Especialistas em educação defendem que a escola em tempo integral permite maior socialização do aluno, pois ele passa mais tempo na escola (cerca de sete horas), além de oferecer conteúdos complementares à grade curricular obrigatória. Isso permite o contato com os mais diversos campos do conhecimento, em áreas como tecnologia, aprendizado de línguas estrangeiras, artes e esportes, além do ensino profissionalizante. Dessa forma, o jovem terá mais bagagem, caso opte pela vida acadêmica, ingressando em uma universidade, e estará mais bem preparado para enfrentar os desafios profissionais.

Em outra frente, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), declarou que a ampliação da educação profissional e tecnológica é uma das prioridades de sua pasta. Ele afirmou que no Brasil apenas 10% dos estudantes cursam o ensino técnico, índice baixo comparado a outros países, como a Finlândia, com 68% e a Alemanha, com 49%.

Que o Ceará avance ainda mais e continue sendo exemplo na área educacional para todo o País. n