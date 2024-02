O ato pró-Bolsonaro, previsto para hoje, vai contar com vários instrumentos para uma performance. Já foi anunciada, através de algumas plataformas de notícias, a presença de dois trios elétricos na avenida Paulista, formando um "L". No espaço onde estará o ex-presidente Jair Bolsonaro (investigado por suspeita de fomentar um golpe de estado, cumpre lembrar), os convidados só entrarão com pulseirinha VIP.

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, considerada atualmente uma liderança importante principalmente diante do público feminino e evangélico, fará uma oração. Ela também recebeu autorização para falar, embora haja uma discussão sobre o cuidado com as abordagens dos possíveis discursos, diferente do que havia no tom das manifestações antes das eleições presidenciais de 2022.

Um dos organizadores dos atos, o pastor Silas Malafaia, deu declarações, anunciando que somente ele poderá mencionar o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. É previsto um tom mais ameno, diferente dos vídeos veiculados nas redes sociais, nos quais são utilizadas expressões como "ditador de toga"para se referir ao ministro.

Embora o tom apresentado até agora para as manifestações seja sereno, há quem pareça preocupado com as repercussões dos atos. A escolha de alguns nomes de parlamentares para os discursos alimenta os temores, como também a aliança do bolsonarismo com bandeiras religiosas.

Apesar dos temores, deve-se salientar o direito dos partidários de Bolsonaro de se manifestarem. Faz parte da democracia a

circulação livre de diferentes opiniões e discussões de questões polêmicas e até contraditórias. É importante, porém, reforçar a necessidade de manutenção do respeito à Constituição Federal e às instituições.

Ou seja: é inaceitável qualquer violência ou ameaça à democracia, conforme aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, cujos resultados ainda reverberam. Portanto, as manifestações pacíficas devem ser preservadas e, para que isso aconteça, é necessária a clareza das regras previstas em lei, como a garantia do ir e vir, e a preservação tanto do patrimônio público e privado quanto da integridade física e moral dos manifestantes e até de possíveis alvos dos protestos.

Vale ressaltar que uma coisa é a identificação com os ideais bolsonaristas e com doutrinas ligadas à direita; e outra é a tentativa de golpe ocorrida no ano passado. Mesmo assim, como a memória dos atos de depredação e de tentativa de golpe é recente, e ainda há o julgamento em curso de réus denunciados por atos golpistas - com agravantes como danos ao patrimônio e até associações criminosas -, vale ressaltar os cuidados, principalmente das lideranças do evento, com as manifestações durante o evento.

Afinal, a democracia é responsabilidade

de todos.. n