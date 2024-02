Em janeiro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de sete ministros, visitou a Casa de Saúde Yanomami, em Roraima, e as imagens chocaram o País devido aos níveis de saúde precária e desnutrição de adultos e crianças indígenas. Em 2022 quase 100 crianças yanomamis haviam morrido na região. As ministras da Saúde, Nísia Trindade, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, fizeram coro ao presidente Lula quanto ao estado "desumano" em que se encontravam homens, mulheres e crianças afetados pela fome e doenças, como a malária.

É sabido de todos os que a situação do garimpo nas terras dos povos Yanomami, conhecidos como povos da floresta, é a principal fonte de ameaça sobre o território onde habitam pessoas que vivem da caça, da pesca e das plantas da região Norte do País, principalmente nos estados de Roraima e do Amazonas, numa área de aproximadamente 192 mil Km². O garimpo se instala prejudicando radicalmente o fluxo de vida nesses lugares. Uma luta que se arrasta há anos, e mesmo após a demarcação do território em 1992, por pressão da ECO-92, que aconteceu no Rio de Janeiro, os ataques aos territórios Yanomami sempre persistiram e no governo de Jair Bolsonaro (1919-1922) a situação ganhou maior gravidade.

O plano de contingência elaborado, em 2023, para dar assistência à saúde dos Yanomami, enquanto eram traçadas ações contra garimpeiros instalados nessas regiões não surtiu efeito. Um ano depois, as mortes não deram trégua. Semana passada, o governo Lula precisou explicar um aumento de mortes entre os Yanomami. Foram 363 indígenas mortos no ano passado, contra 343 em 2022.

Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, alega subnotificação por parte do governo Bolsonaro, que encerrou uma série de protocolos de proteção aos povos indígenas, e afirma que um ano não foi tempo suficiente para fazer frente aos problemas que se instalaram entre os Yanomami. Segundo ela, a presença de quase 30 mil garimpeiros na região impede, inclusive, que equipes de saúde cheguem aos indígenas.

É compreensível a fala de Sônia Guajajara, no entanto, não pode ser plenamente aceitável. Estamos falando do Estado Brasileiro e de 13 ministérios envolvidos em ações para frear a crise humanitária que se abateu sobre aqueles povos indígenas. Na última quinta-feira o governo admitiu que havia falhas no plano de contenção de mortes dos Yanomami apresentado ao STF e se comprometeu a fazer correções, a partir de dados mais confiáveis.

Esperamos que os planos de gabinete ganhem a emergência que os povos indígenas Yanomami, efetivamente, tem de viver livre de doenças e da fome que os assola. Combater o garimpo em território indígena deveria ser tão urgente quanto muitas das lutas que este governo travou neste primeiro ano. E venceu várias delas. Agilidade no trato desse grave problema deveria ser uma prioridade. n