A democracia brasileira, que caminha para o nível do amadurecimento real em meio a desafios e atropelos, comporta o nível de normalidade que cercou, domingo passado, o evento que o ex-presidente Jair Bolsonaro organizou em torno de si na Avenida Paulista, em São Paulo. O número de pessoas presentes é irrelevante, parecendo mais importante o registro de que tudo aconteceu sem alterações de qualquer espécie. Pelo menos, quanto ao respeito que se deve ter com o direito do cidadão à livre manifestação.

Uma tranquilidade tal que chega a ser irônico que um dos motivos alegados para organização do ato fosse a defesa da democracia. Demonstrou-se de maneira concreta que talvez ela não esteja tão ameaçada quanto faz crer o ex-presidente e seus apoiadores mais apaixonados.

O que se deve discutir de verdade é o conteúdo grave de alguns discursos, para os quais certamente as autoridades competentes estavam atentas e precisam ir buscar explicações de quem está obrigado a apresentá-las. O próprio Jair Bolsonaro deixou registradas algumas informações que, especialistas têm apontado isso, devem complicar sua situação na justiça, chocando-se com a postura de silêncio adotada por ele quando chamado a falar diante dos investigadores.

Por exemplo, acerca da polêmica minuta que circulou em mãos importantes no final do governo anterior e que previa uma espécie de "golpe" para impedir a posse do vitorioso Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, o discurso do ex-presidente na Avenida Paulista pode ter valido como uma espécie de confissão. Ele admitiu para o País, ao microfone, conhecimento da existência de um documento, até minimizando seu conteúdo, do qual buscava manter prudente distanciamento até subir naquele palanque. Uma das suas versões anteriores é de que teria mandado imprimir o texto sem saber do conteúdo por não conseguir lê-lo na tela do computador devido a problemas de visão, história patética que ganhou ainda mais tal característica depois da fala de domingo.

Os discursos mais duros, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal (STF), vieram através de outras vozes, em especial a do líder religioso Silas Malafaia. Espera-se uma resposta firme a eles, porque seria demonstração de fragilidade institucional que ataques do tipo fossem ignorados pelo Estado, através de suas instâncias competentes. Também é importante se afastar, desde já, qualquer hipótese de anistia diante de comportamentos anteriores que, estes sim, colocaram nossa democracia em risco.

Falas e situações observadas naquele ato certamente servirão para complicar personagens já investigados pela postura antidemocrática dos últimos anos. A ideia de Bolsonaro era mostrar força política e capacidade de mobilização, o que comprovou, de verdade, porém, os advogados que cuidam de sua defesa e de outros mais presentes à Paulista já enrolados nas investigações em curso precisam, agora, alertá-los de que o saldo do evento, no campo concreto da batalha que travam na

justiça, é negativo. n