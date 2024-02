Com o prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) de uma quadra chuvosa abaixo da média em 2024, o governo do Estado tomou uma série de medidas preventivas para evitar o agravamento dos transtornos. É fundamental que assim seja, pois a prevenção evita os prejuízos decorrentes da falta de chuvas. Segundo a Funceme, o mais preocupante no cenário atual é o prognóstico indicando uma estação chuvosa mais curta, com o mês de abril com chuvas comprometidas e março com "desvios negativos".

Como divulgou reportagem deste jornal na edição de ontem, o plano para mitigar os efeitos da seca contempla ações em três frentes: segurança hídrica, segurança alimentar e sustentabilidade econômica. Entre as medidas incluem-se a liberação de águas do rio São Francisco; a perfuração de poços; maior circulação de carros-pipa para a distribuição de água potável; construção de chafarizes, entre outras providências.

É de se destacar o abandono do conceito de "combate à seca", que evoluiu para o entendimento de convivência com esse fenômeno, típico da região nordestina. Como ensina a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa): "O conceito de convivência com a seca no semiárido parte da premissa de que este é um fenômeno natural e inevitável, e de que é perfeitamente possível conviver com ele. Assim, traz um olhar diferenciado ao que antes era visto como 'combate à seca', entendendo que não é um 'inimigo' que possa ou precise ser derrotado". Ou seja, a convivência com a seca exige um conjunto de ações que contribuam para melhorar a qualidade de vida das populações que vivem nesses locais, garantindo produção sustentável, e que ajudem na conservação dos recursos naturais.

É de se destacar, nas iniciativas do governo do Estado, a participação do programa Cientista Chefe para buscar soluções que atenuem os efeitos da estiagem. O programa reúne pesquisadores e especialistas de diversas áreas, que utilizam o conhecimento científico para a resolução de diferentes demandas públicas. No caso, os estudos buscam estratégias para atenuar os efeitos da estiagem, passando pela gestão de recursos hídricos até orientações para atividades do agronegócios.

Interessante ainda observar que os programas de convivência com a seca, além dos benefícios às populações interioranas, também são fatores de atração de investidores. De acordo com declaração ao O POVO, do secretário-executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, o período de estiagem no Nordeste já está "precificado", o que facilita a instalação de empresas, que podem contar com a infraestrutura necessária para o seu funcionamento.

Como se vê, um bom planejamento ajuda a superar os inevitáveis fenômenos climáticos e a atrair bons negócios. n