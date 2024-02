Em boa hora o governo federal recuou de sua posição de reonerar a folha de pagamento, mantendo o sistema que beneficia 17 setores da economia de alta empregabilidade. Vigorando desde 2011, a medida não desobriga do recolhimento de impostos, mas permite substituir a contribuição previdenciária patronal, que taxa a folha de pagamento em 20%, por uma porcentagem sobre a receita bruta das empresas, variando entre 1% e 4,5%, dependendo do enquadramento de cada setor.

Até chegar a essa decisão, a proposta percorreu um longo caminho, quando o benefício, que se encerraria em 2023, foi prorrogado por mais quatro anos, conforme aprovação no Congresso Nacional. No entanto, o projeto foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, veto derrubado pelo Congresso. Na sequência, o Palácio do Planalto emitiu medida provisória (MP) reonerando os setores, criando um conflito com o Legislativo, que viu a iniciativa como desrespeito ao parlamento.

A redução de encargos sobre a folha é um incentivo à manutenção dos empregos e à abertura de novos postos de trabalho. Por isso, a desoneração conseguiu pôr do mesmo lado entidades representativas empresariais e de trabalhadores, além da quase unanimidade obtida na Câmara dos Deputados e no Senado. Na semana passada, associações e sindicatos patronais dos segmentos econômicos afetados pela MP lançaram um manifesto "a favor da discussão democrática da desoneração da folha de pagamento", aumentando a pressão sobre o governo. Segundo o Movimento Desonera Brasil, a medida protege 8,9 milhões de trabalhadores formais dos setores desonerados, além de outros milhões de postos de trabalho impactados pela rede de produção dessas empresas.

Sob críticas, o governo aceitou rever sua posição e o presidente Lula revogou, na terça-feira, o trecho da medida provisória que reonerava a folha de pagamento. No entanto, o assunto continuará em pauta pois ficou acertado entre o Legislativo e o Executivo que o governo enviará um projeto ao Congresso Nacional para tratar do assunto. Com tramitação mais lenta, será possível aprofundar as discussões, cujas tratativas se darão em uma situação menos conflituosa.

Apesar dos confrontos iniciais é de se destacar a forma pacífica como negociadores do governo — como os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o próprio Lula — e lideranças parlamentares conseguiram chegar a um acordo sobre um assunto tão espinhoso. Em uma democracia, a negociação política é a forma adequada de se resolver conflitos, o que demanda demonstrações de boa vontade e de respeito mútuos, levando em consideração os argumentos de cada parte, até se chegar a uma proposta comum. n