O mais recente ataque das Forças de Defesa de Israel (FDI) contra civis em Gaza provocou repúdio internacional. Segundo informações de testemunhas, sobreviventes da investida militar, as FDI dispararam contra civis que, em desespero para conseguir alimentos, aglomeravam-se em torno de caminhões que transportavam ajuda humanitária. Segundo o Hamas, a investida resultou na morte de 112 pessoas, deixando 760 feridas. O governo de Israel afirma que os soldados, sentindo-se ameaçados pela multidão, teriam disparado para o alto, como advertência, antes de atirar nas pernas daqueles que continuaram avançando em direção às posições israelenses.

O ocorrido vai aumentar o isolamento internacional do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden — aliado incondicional de Israel —, exigiu "respostas", e disse que o ocorrido dificulta uma negociação pelo cessar-fogo.

Desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, o número de mortes do lado palestino ultrapassou 30 mil, sendo que 25 mil são mulheres e crianças, de acordo com afirmação do chefe do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, segundo divulgou a Rede Fança Internacional (rFi). Some-se a isso lares destruídos fisicamente e os milhares de feridos e órfãos — que precisam de socorro e continuarão necessitando, ao fim do conflito —, para dimensionar o tamanho da tragédia. A guerra começou depois de um ataque terrorista do Hamas, em território israelense, que resultou em 1.200 mortes, e no sequestro de 250 pessoas.

A condenação a Israel partiu dos mais diferentes países, formando praticamente uma unanimidade internacional, pedindo cessar-fogo imediato e uma investigação independente sobre o ocorrido. A China criticou o ataque "de maneira firme"; países do Oriente Médio, como a Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar (um dos principais negociadores da guerra) e a Liga Árabe fizeram o mesmo. Alinharam-se também a União Europeia, Alemanha, França e Espanha, todos pedindo uma trégua "urgente".

O Brasil manifestou-se por meio de nota do Itamaraty, classificando o ataque como "intolerável" e sem "qualquer limite ético ou legal".

Mas Israel parece disposto a dobrar a aposta. Logo após os fuzilamentos, Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança de Israel, escreveu em uma rede social que as FDI agiram em Gaza de "forma excelente contra uma multidão", e defendeu o fim do envio de ajuda humanitária aos palestinos. Pela estimativa da Organização das Nações Unidas (ONU), dos 2,4 milhões de habitantes do território palestino, 2,2 milhões estão ameaçados pela fome.

O fato é que o primeiro-ministro e seu gabinete mostram-se descontrolados com a obsessão de destruir o Hamas, porém as consequências, até agora, têm atingido somente os civis, produzindo mortes, ferimentos e fome. Resta ao Conselho de Segurança da ONU pôr fim ao morticínio de inocentes. n