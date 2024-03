É desafiador o retrato da renda domiciliar per capita cearense apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) de 2023, divulgada na semana passada.

Nele, o Ceará, que apresenta o valor de R$ 1.166 de renda, figura na 6ª colocação entre os menores patamares verificados pela sondagem, à frente somente de Maranhão (R$ 945), Acre (R$ 1.095), Alagoas (R$ 1.110), Pernambuco (R$ 1.113) e Bahia (R$ 1.139).

Mesmo com crescimento anual de 11% em relação ao ano anterior (2022), no qual o rendimento era de R$ 1.050, a variável no estado não conseguiu se equiparar à ampliação da média nacional, que se estabeleceu em R$ 1.893.

No geral, a renda local ficou 38,40% abaixo da obtida pelo país, cujo campeão de ganhos domiciliares foi o Distrito Federal (R$ 3.357), em parte pela presença de uma robusta fatia de servidores federais, uma vez que a máquina burocrático-administrativa nacional se concentra na unidade, elevando o nível salarial individual e familiar.

Seguem-se, ainda, São Paulo (R$ 2.492) e Rio de Janeiro (R$ 2.367). Amazonas (R$ 1.095), Alagoas (R$ 1.110) e Pernambuco (R$ 1.113), conforme reportagem do O POVO, aparecem entre as menores.

Esboçado esse cenário, eis os obstáculos adiante, que exigem uma concertação entre entes estaduais e também federal: o crescimento econômico só se justifica socialmente se se traduz em bem-estar para as famílias. Logo, uma política econômica que não tenha como horizonte a majoração da renda carece de ajustes imediatos.

A posição rebaixada do Ceará no que diz respeito à renda leva a crer que há uma economia mais saudável e com boa oferta de serviços na Capital, e outra, depauperada ou de fato inexistente, nos municípios do interior do estado. É preciso corrigir essa distorção aguda caso se queira reduzir esse fosso num intervalo razoável. Do contrário, a pobreza será sempre a tônica nesse gráfico da vergonha.

Nenhuma unidade da federação prospera com metrópoles "macrocéfalas", enquanto as cidades do interior afundam no empobrecimento, como postulou o professor Edilson Aragão em entrevista às "Páginas Azuis" do O POVO, em fevereiro último.

A alteração nos pesos dessa balança, então, requer necessariamente um duplo movimento: um direcionado para atenuar mais ainda as absurdas desigualdades regionais, com um Sul/Sudeste muito rico e detentor de grande peso na produção do PIB, em contraste com um Norte/Nordeste com "pires na mão"; e, na escala local, um desnível entre as capitais dos estados e suas regiões metropolitanas e municípios interioranos.

Essas falhas não se sanam apenas com programas de distribuição de renda, mesmo que vitais para a subsistência de uma ampla parcela vulnerável do contingente populacional.

Reverter essa fotografia capturada pelo IBGE impõe uma reconfiguração nos processos de desenvolvimento, com esforço concentrado em alavancar os rincões castigados pela miséria, com aposta redobrada numa matriz focada em tecnologia, energia limpa, educação e ciência, com formação de polos descentralizados, voltados para qualificação e ampliação de acesso ao ensino.