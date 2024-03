O prefeito José Sarto selou o destino do icônico edifício São Pedro, na Praia de Iracema: ele será demolido. Construído em 1951 para abrigar o Iracema Plaza, o primeiro hotel da orla de Fortaleza, o São Pedro tem como lápide a fria comunicação de José Sarto por meio das redes sociais. A explicação: o prédio é irrecuperável, e está sob risco de desabamento.

O hotel foi desativado no fim da década de 1970, transformando-se em um prédio residencial, quando ganhou o nome que mantém até hoje. Aos poucos, por falta de manutenção, o edifício começou a perder moradores, ficando desabitado no fim da década de 1980. A partir de então, restaram as ocupações irregulares; as últimas 16 pessoas em situação de rua, que ainda permaneciam no imóvel, foram retiradas do local pela Prefeitura.

Do ponto de vista técnico, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, apresenta laudos produzidos pela própria pasta, pela Defesa Civil e pelo Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial (Nutec) da Universidade Federal do Ceará, que atestam da impossibilidade da restauração. Quanto a esses pareceres, não há de se duvidar, devido à capacidade técnica e a integridade dessas instituições. Mas a pergunta é: por que a situação chegou a esse ponto?

Há bastante tempo, com idas e vindas, discute-se como resolver a questão. O governo do Estado, na gestão Camilo Santana (PT), chegou a anunciar a desapropriação do prédio e sua recuperação para funcionar como um "distrito criativo". Mas a ideia não foi adiante. A Prefeitura tombou o imóvel, de forma provisória, revogando o procedimento seis anos depois, sob a alegação de inviabilidade técnica e econômica.

Reportagem do OP , "Mapa de prédios históricos destruídos em Fortaleza", mostra que nas últimas seis décadas Fortaleza perdeu pelo menos 15 construções que deveriam ser preservadas. Elas deram lugar a prédios de apartamentos, casas comerciais e estacionamentos.

São citados como exemplos, casos mais recentes, como a demolição da casa do escritor e sanitarista Rodolfo Teófilo, que veio abaixo em 1985; o Centro Artístico Cearense, prédio em estilo neoclássico, construído em 1912, na avenida Tristão Gonçalves; o Palácio do Plácido, na praça Luíza Távora; e Residencial Iracema, no bairro Meireles.

Todas essas construções, que deveriam ser mantidas como patrimônio histórico de Fortaleza e do Ceará, caíram sob a indiferença geral, a não ser pelo protesto de uns poucos abnegados. Agora, o Edifício São Pedro se junta a eles, restando somente os registros em inúmeras imagens e vídeos que hoje tentam emular a realidade. Mas nada substitui a experiência de ver, tocar, caminhar e sentir a atmosfera que envolve esses lugares, transformando uma visita em experiência única. n