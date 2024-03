É preciso fazer parar esse ritmo macabro de chacinas que se repetem no Ceará a cada fim de semana. Tivemos mais um caso no último sábado, 2/3, com quatro mortes violentas registradas em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, e indicações claras de que o episódio guarda relação com a disputa entre facções criminosas que tentam se impor pela força nas comunidades e exigem uma política inteligente e firme para serem confrontadas pelo Estado.

Com o caso deste último domingo são três eventos criminosos do tipo no período de apenas 30 dias no Ceará, acumulando um total de 12 vítimas que perderam suas vidas, nem todas elas de fato ligadas às facções. Ao que parece, aconteceu apenas de estarem no lugar errado, na hora errada. Antes, para relembrar, tivemos uma chacina em Aracoiaba e outra em Caucaia, que acumularam, juntas, outras oito mortes. É um quadro sério, preocupante e, como O POVO tem mostrado através de reportagens e matérias dos últimos dias, que já ameaça contaminar também a nossa política.

Há necessidade de um aprofundamento maior nas investigações sobre o viés político da crise de segurança que envolve a ação de grupos cada vez mais ousados. Para identificar e punir com rigor quem tiver algum vínculo comprovado, mas, de outra parte, para evitar que especulações vazias e maldosas sejam aproveitadas por adversários inescrupulosos de quem, muitas vezes, acaba tendo o nome acusado de envolvimento como efeito de meras estratégias eleitorais. Lembrando-se que estamos num ano de disputas pelas prefeituras e por vagas nas Câmaras Municipais.

Certo é que o combate ao fenômeno exige uma política de repressão e de capacidade de confronto que não dê folga aos criminosos, parecendo importante que eles sintam a força e a presença do poder público como garantidor real e único da segurança da sociedade. Ao mesmo tempo, deve-se agir com inteligência para assegurar uma investigação que chegue à origem, localize, prenda e puna quem está por trás dos que operam na ponta o projeto de imposição pela força de grupos que agem à margem da lei, matando e justiçando quem por ventura atrapalhe suas ideias e objetivos.

É uma realidade que não pode ser desconhecida, muito menos deve ser minimizada. No caso do Ceará, admita-se, em geral o governo hoje demonstra consciência de que tem um desafio enorme diante dele, embora ainda não tenha colocado em prática um plano de segurança pública que, como convém, seja capaz de se antecipar às situações, o que nos obriga a estar sempre correndo atrás do prejuízo. E, o que é pior, a cada episódio novo são mais vidas perdidas, eventualmente de gente inocente e que paga o preço de viver em territórios das nossas cidades onde as facções entendem poder assumir o papel que compete apenas ao Estado. Não há alternativa aceitável. n