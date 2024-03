Projeto para regulamentar o trabalho por aplicativos foi encaminhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso Nacional, com pedido de urgência constitucional. Assim, o Senado e Câmara dos Deputados terão 45 dias para analisar a proposta. O texto regulamenta apenas o transporte de veículos sobre quatro rodas, como Uber, 99 e Cabify. No entanto, continua a discussão para regulamentar outros segmentos desse tipo de trabalho.

O projeto estabelece contribuição para o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), por parte dos trabalhadores e das empresas, e um valor mínimo por hora trabalhada, de modo a perfazer uma renda mínima de R$ 1.412 por mês. O governo desistiu da ideia inicial de propor vínculo empregatício por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), criando uma nova categoria, a de trabalhador autônomo por plataforma.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 778 mil trabalhadores em aplicativos de transporte de passageiros, equivalente a 52,2% dos trabalhadores de plataformas digitais e aplicativos de serviços (dados de 2022).

Há divergências entre a própria categoria quanto à regulamentação. Enquanto um setor defende a proposição apresentada, outro afirma que a remuneração por hora vai incentivar jornadas excessivas, propondo recebimento por quilômetro rodado, além de criticar a obrigação de recolhimento ao INSS. No entanto, a proposta apresentada por Lula foi resultado de negociação entre o governo, representantes das empresas e dos trabalhadores. O grupo de trabalho montado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) discutiu durante seis meses, antes de chegar ao acordo, que resultou no projeto de lei. A regulamentação do trabalho por aplicativo é uma tendência mundial, já implementada em diversos países, medida defendida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O governo acertou ao deixar de insistir no enquadramento desses trabalhadores na CLT, pois esse modelo não se coaduna com as novas formas de trabalho, surgidas a partir das novas tecnologias. Elas trazem inovações que eram impensáveis quando foi realizada a consolidação das leis trabalhistas, em 1943. Por outro lado, não é justo que esses trabalhadores sejam submetidos a situações degradantes, sem a garantia de direitos mínimos, que possam lhes propiciar remuneração e jornada de trabalho justas. Por mais, se houver ajuste a ser feito, o debate continua durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional. O que é incabível, na situação, é demandar contra a regulamentação.

Felizmente, governo, trabalhadores e as empresas de transporte sobre quatro rodas chegaram a um acordo para superar o impasse. Falta agora buscar o mesmo para os trabalhadores de aplicativos sobre duas rodas, cujas condições de trabalho são ainda mais duras, e mesmo perigosas. n