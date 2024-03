"No Brasil dos direitos humanos, da Lei Maria da Penha, ainda é difícil ser mulher. E os dados monitorados pela Rede de Observatórios da Segurança comprovam, desde a primeira edição do relatório 'Elas vivem', que mulheres continuam sendo subjugadas e vitimizadas por uma força que não aceita sua liberdade de ser e viver. (...) Quem tem direito à vida? A resposta para essa pergunta parece simples, mas, na realidade brasileira, muitas mulheres têm esse direito fundamental negado." Esse é um trecho do texto de abertura do estudo "Elas vivem: liberdade de ser e viver", em sua quarta edição, publicado pela Rede de Observatórios de Segurança.

Essa mesma força citada pela Rede, impede, até hoje, a revelação de quem foi comandante do assassinaato de Marielle Franco, passados seis anos do crime.

O informativo mostra que 3.181 mulheres foram vítimas de violência de gênero em 2023, em oito dos nove estados monitorados pela Rede: Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Houve aumento de 22,04% dos eventos em relação a 2022, quando o Pará não fazia parte do monitoramento. Portanto, por dia, pelo menos oito mulheres foram vítimas de violência.

Em um recorte dos estados nordestinos, o Piauí registrou aumento de 80% nas violências de gênero; a Bahia tem o maior número de homicídios de mulheres; Pernambuco lidera o número de feminicídios; o Ceará está em primeiro lugar em transfeminicídios (7); e o Maranhão tem mais crimes de agressão sexual/estupro (40 ocorrências).

No documento Verifica-se que o Ceará registrou, 42 feminicídios em 2023, o maior número, considerando-se os últimos seis anos, aumento de 50%. O relatório anota que existe subnotificação no Ceará de crimes de feminicídios e transfeminicídio, sendo o estado do Nordeste com mais casos de vitimização de transexuais e travestis.

Em todo o País, estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que pelo menos 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio desde a promulgação da lei que tipificou o crime, em março de 2015. No ano passado, aconteceram 1.463 crimes de feminicídio, maior número já registrado desde o início da validade da lei. Todos os levantamentos mostram que a grande maioria dos autores das agressões ou ataques fatais são parceiros, ou ex-parceiros das vítimas.

"Existem duas experiências capazes de entrelaçar todas as mulheres do mundo: a maternidade e a violência. Seja no Alasca ou no Brasil, na Índia ou na Namíbia. (...) Ricas, negras, amarelas, pobres, brancas, indígenas, com ou sem deficiência, cis ou trans. (...) Alguma vivência será a interseção que une todas essas mulheres. A maternidade não precisa ser para todas. A violência é. Todas nós fomos ou seremos violentadas".

Essas palavras, escritas pela jornalista Isabela Reis no relatório "Elas vivem", mostram que a superação desse problema exigirá ainda uma longa luta, que não é só das mulheres.

Que o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, seja um alerta nesse sentido. n