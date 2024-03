Passados quase seis anos da chacina que ficou conhecida como "tragédia de Milagres", cidade de pouco mais de 25 mil habitantes no interior do Ceará, 11 policiais militares irão a julgamento, submetidos a júri popular. No dia 7 de dezembro de 2018, uma abordagem desastrosa da Polícia Militar contra uma quadrilha de assaltantes de bancos terminou com 14 mortos, sendo oito suspeitos e seis pessoas sequestradas pelos criminosos.

Três policiais são acusados pelo homicídio de reféns, cinco deles da mesma família, e oito agentes responderão pelo assassinato de suspeitos, que teriam sido executados depois de rendidos. Outros dois acusados vão a julgamento por adulteração da cena do crime, um deles o então vice-prefeito de Milagres, Abraão Sampaio de Lacerda, com a remoção dos corpos dos reféns, com o objetivo de adulterar a cena do crime.

Na época, o Ceará passava por um período em que eram frequentes os ataques a bancos em cidades do interior. O movimento criminoso ganhou o nome de "novo cangaço", devido à atuação violenta dos criminosos. As quadrilhas cercavam as cidades, utilizavam armamentos pesados e explosivos, faziam reféns e confrontavam o destacamento policial local, em número insuficiente para enfrentar os criminosos.

Levantamento do Sindicato dos Bancários do Ceará mostra que, em 2018, houve 44 assaltos contra bancos. O número de ações criminosas, oscilando um pouco para cima, um pouco para baixo, permaneceu nesse patamar entre os anos de 2010 até 2019, quando arrefeceu. Durante todo esse ciclo, a polícia agiu de forma reativa, sem que houvesse um trabalho de inteligência que impedisse o desfecho dessas ações que aterrorizam moradores.

No caso de Milagres há indícios de que a polícia agiu de forma completamente errada, ficando claro, até para um leigo, que nenhum protocolo foi seguido em enfrentamentos com a existência de reféns. Também é injustificável a execução de suspeitos rendidos, se ficar provado que aconteceu, pois o agente policial não é juiz e, ainda que fosse, é preciso lembrar que no Brasil não existe a penas de morte. Parece existir na Polícia Militar uma ideia equivocada de que a única forma de enfrentar uma ocorrência é por meio do confronto. Por isso não é incomum a morte de inocentes em meio ao fogo cruzado, aumentando também a letalidade entre os próprios policiais.

O Ministério Público agiu em consonância com os fatos, e com as investigações realizadas, ao oferecer a denúncia à Justiça, a quem cabe julgar os agora acusados. É de se lembrar, porém, que a demora do sistema judicial, impõe uma dor adicional aos parentes de vítimas.

Assegurado o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, que os réus sejam julgados e apenados com máximo rigor possível, na medida das leis e da culpa de cada um, em consonância com o que estabelece o Código Penal. n