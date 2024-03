O Brasil tem feito um esforço para entrar em um novo momento de desenvolvimento da indústria. Embora alguns movimentos pareçam tardios, há uma tentativa de recuperar o tempo perdido. Um exemplo claro das políticas nesta direção está na criação de incentivos para a instalação e ampliação de montadoras de veículos no país e nos estímulos à compra de máquinas pela indústria, através do abatimento de impostos.

Embora este modelo não seja novo, no passado já foram comprovados alguns efeitos rápidos deste tipo de pensamento para destravar a economia. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, deu uma noção clara do que está sendo feito, ao anunciar o volume de investimentos do setor automotivo. A perspectiva é de entrada de de R$ 97,3 bilhões no País. Como foi ressaltado, somente a japonesa Toyota, que tem fábrica em São Bernardo do Campo (SP), pretende aplicar R$ 11 bilhões até 2030.

Mas parte expressiva dos investimentos tem como destino unidades fabris instaladas no Nordeste. A região pode se tornar um polo de produção de energia importante no País e ganhar também novas unidades de produção de carros.

Como citou o vice-presidente e ministro, o grupo franco-italiano Stellantis, com polos de produção de veículos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco, aplicará aproximadamente R$ 30 bilhões em novas linhas industriais. Os modelos de carros híbridos dentro desse novo momento de produção deverão ganhar mais força, principalmente na região de Goiana, em Pernambuco.

A fábrica, instalada em 2015, já recebeu R$ 18,5 bilhões em investimentos. No ano passado, somente até setembro, a unidade alcançou a marca de 1,5 milhão de veículos produzidos de cinco modelos de três marcas distintas: Jeep, Fiat e Ram.

O ministro não citou, mas já foi anunciado investimento da chinesa BYA, em Camaçari, na Bahia, para a fabricação de veículos elétricos. O Ceará, entretanto, até agora tem ficado de fora dessa corrida pelas montadoras, conseguindo mais resultados na produção de energia, centrando suas forças na criação de infraestrutura para a fabricação de Hidrogênio Verde.

É importante destacar a relevância desse novo processo de industrialização, onde mais estados poderão ser beneficiados. A instalação de novas indústrias contribuem para geração de empregos considerados de qualidade.

Portanto, essa é uma questão que interessa a todas, devendo haver a participação dos estados. O Congresso Nacional também precisa contribuir, sendo necessário celeridade na avaliação do Mover (programa para a industrialização automotiva, com base no desenvolvimento tecnológico e descarbonização). Ou seja, temos a perspectiva de uma nova indústria e novos empregos. Além disso, uma oportunidade para repensar a mobilidade urbana, caso haja incentivos à eletromobilidade, com a produção de ônibus elétricos. n