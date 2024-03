Passados cerca de 20 dias do atentado sofrido pela delegação do Fortaleza na saída da Arena Pernambuco - e cometido por cerca de 100 torcedores do Sport após empate por 1 a 1 em jogo válido pela Copa do Nordeste - o cenário de impunidade continua exatamente o mesmo de antes do ocorrido. Foram dezenas de notas de repúdio nas primeiras horas após o episódio, o mais grave tendo como vítimas jogadores de futebol na história do Brasil, mas objetivamente nada foi feito.

É relevante lembrar que a investida criminosa não resultou em mortes por um absoluto acaso. As enormes pedras e bombas atiradas tinham potencial letal evidente, caracterizando tentativa de homicídio. O grande barulho de explosão em meio à fumaça e ao forte cheiro de pólvora, além de sangue pelos corredores, formaram um cenário de guerra em São Lourenço da Mata, local exato da emboscada. Fisicamente os mais atingidos foram o goleiro João Ricardo, os laterais Gonzalo Escobar e Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, além do meio-campista Lucas Sasha.

Até agora nenhum criminoso está preso e o silêncio das autoridades permanece. Não há resposta para nenhuma pergunta no aspecto penal, ainda que a governadora Raquel Lyra (PSDB-PE) tenha garantido esforços totais para chegar até os autores dos crimes. Do ponto de vista esportivo, a única medida foi a suspensão preventiva da presença da torcida do Sport em jogos da equipe (como mandante e visitante), concedida em liminar pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O julgamento do mérito da suspensão será nesta terça-feira, dia 12, e o clube pernambucano declarou ter esperança no fim da pena, por entender não ter nenhuma responsabilidade no ataque que ocorreu distante oito quilômetros do estádio.

A ausência de medidas por parte dos demais atores do futebol brasileiro para tentar conter a onda de violência também assusta. O mínimo que se esperava, diante de tamanha gravidade sofrida pela delegação do Fortaleza, eram ações efetivas ou pelo menos grandes discussões sobre o tema, que levassem ao momento de mudanças reais. Ocorre que Confederação Brasileira de Futebol (CBF), clubes, federações, dirigentes, STJD, atletas e autoridades policiais são incapazes de formar um bloco conciso e forte em busca de uma solução mais enérgica para episódios assim.

No fim das contas, o Fortaleza precisou lidar com seus feridos e traumas sozinho. Como um clube organizado e com uma gestão humanizada e profissional, tem conseguido minimizar os impactos físicos e psicológicos do grupo de atletas e seus familiares. Tal solidão não é diferente da violência nossa de cada dia. Em um país onde morrem cerca de 40 mil pessoas assassinadas por ano (dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública para 2023), o futebol não seria uma ilha de paz. n