Com mais de 99% dos votos apurados nas eleições legislativas portuguesas, o partido de centro-direita, Aliança Democrática (AD), venceu as eleições por estreita margem de votos. A AD conseguiu 79 das 230 cadeiras, pouco à frente do Partido Socialista (PS), com 77 assentos. O Chega, partido de extrema direita, consolidou-se como força importante, ficando em terceiro lugar, com 48 deputados, superando em muito as 12 cadeiras conquistadas nas eleições de 2022.

Em entrevista ontem a uma emissora portuguesa, a RTP, o dirigente da centro-direita, Luís Montenegro, prometeu jamais fazer uma aliança com o Chega, enquanto o representante do PS duvidava que ele manteria a promessa. Por sua vez, o líder do Chega, André Ventura, que ascendeu à mesa dos grandes partidos, insistiu que Portugal votou por um governo à direita, e que a AD precisava convidar o seu partido para formar o governo. Ao jornal português Público, Pedro Nuno Santos, líder do PS, disse que seu partido não adotará qualquer "tática política" para chegar ao poder, e que o Partido Socialistas será oposição.

Pelo sistema semipresidencialista, vigente em Portugal, é o chefe de Estado quem nomeia chefe do Executivo, normalmente o líder da legenda ou coligação que conseguiu o maior número de votos. E o fato é que, sem maioria absoluta, Montenegro terá que negociar, se quiser governar com estabilidade. Além dos três partidos mais votados, outros cinco disputaram as eleições, mas, mesmo que conseguisse o apoio de todos, ainda não chegaria aos votos necessários para formar maioria absoluta. Portanto, se indicado premiê, ele terá de governar com minoria, tendo de negociar projeto a projeto.

Um fato insólito é o apoio de uma grande leva de brasileiros ao Chega, uma legenda anti-imigrantes. Um de seus lemas é "Portugal precisa de limpeza", referência preconceituosa contra imigrantes. Atualmente, 8% da população portuguesa é constituída de estrangeiros; são 800 mil imigrantes, a maioria brasileiros. Um dos deputados eleitos pelo Chega é Marcus Santos, que concorreu pela região do Porto. Ao G1, ele disse que o partido têm "valores" semelhantes aos dele, como a "defesa da família, da pátria e da propriedade privada", fatores de atração do público conservador

O que as eleições portuguesas mostram de mais preocupante é a ascensão de partidos ultradireitistas na política, em várias partes do mundo, incluindo a Europa. Normalmente, essas legendas conseguem capturar uma diversificada base eleitoral, devido à fadiga proporcionada pela política "tradicional". Por isso os ataques às instituições, à "casta", formada por políticos, e os apelos populistas de resolver com facilidade problemas complexos ganham tanto apoio. Ou, ainda, promover um alvo, como os imigrantes, para descarregar frustrações acumuladas. Assim, permitir o avanço de tais propostas, é abrir o caminho a autocratas, inimigos da democracia. n