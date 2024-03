Com a meta de alcançar 90% do público-alvo, o governo do Ceará iniciou nesta semana a campanha de vacinação contra a gripe. A imunização começará pelos grupos prioritários. Idosos, crianças de seis meses a cinco anos, trabalhadores da saúde, professores e gestantes são alguns dos perfis prioritários. O Ceará registrou até o início de março deste ano 146 casos de influenza A e 21 casos de síndrome respiratória aguda grave. Com a vacinação, o objetivo é frear o avanço das doenças nas próximas semanas.

A vacinação é um eficaz procedimento para preservar a saúde das pessoas, cuja política é responsabilidade do Programa Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério da Saúde. O PNI é um dos maiores programas de vacinação do mundo e foi institucionalizado em meados da década de 1970.

Durante o período de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, abriu-se uma verdadeira guerra contra as vacinas, para o qual contribuíram declarações negativas de autoridades sobre a imunização. Além disso, pessoas mal-intencionadas produziram centenas de fake news, pondo em dúvida a necessidade da vacinação. Bolsonaro chegou a atribuir às vacinas efeitos colaterais absurdos, mas que amedrontaram muita gente, como "virar jacaré", "homem começar a falar fino" e "nascer barba em mulher".

Felizmente, o atual governo, logo no início do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, procurou recuperar o terreno, lançando o Movimento Nacional pela Vacinação, com o objetivo de recompor os índices de imunização para manter a população livre de doenças evitáveis.

Em menos de um ano apareceram resultados importantes, principalmente entre os imunizantes destinados às crianças. Segundo o Ministério da Saúde, das oito vacinas recomendadas no calendário infantil, sete apresentaram aumento em 2023, em comparação a 2022. Iniciou-se a reversão do quadro de queda de cobertura vacinal. Nos postos de saúde são disponibilizadas 19 vacinas, que protegem a pessoa durante toda a vida, a partir do nascimento.

É um consenso científico mundial reconhecer a eficácia das vacinas para a preservação da saúde, o que já foi comprovado por inúmeras pesquisas. Estudo publicado pela revista Lancet Infectious Diseases (2022) mostra que as vacinas contra a Covid-19 evitaram quase 20 milhões de mortes no primeiro ano da campanha em todo o mundo.

No Brasil, o sarampo foi considerado erradicado em 2016, certificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), quando o índice de imunização era de 95,4%. Entretanto, mortes foram registradas quando o percentual caiu para 74,9% (2021), tendo a OMS cancelado a certificação. Atualmente, o índice está em 85,6%, ainda abaixo dos 95% necessários para impedir a circulação do vírus.

Portanto, a fim de se proteger e proteger a família contra doenças que podem levar à morte, o remédio está disponível em todos os postos de saúde: a vacina. n