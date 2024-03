Em cerimônia no Palácio do Planalto, na terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a expansão de campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). Serão mais 100 unidades distribuídas pelas cinco regiões do País, totalizando 140 mil novas vagas, a maioria para o ensino técnico integrado ao ensino médio.

O investimento anunciado, de R$ 3,9 bilhões, também poderá ser utilizado para aprimorar institutos já em funcionamento. Em todo o País, existem 682 unidades de IFs, com mais de 1,5 milhão de matrículas. Com os novos 100 campi, a rede federal terá 782 unidades. O presidente afirmou que pretende concluir o seu mandato com mil unidades instaladas.

A região Nordeste é a que receberá o maior número de novos IFs, com 38 campi. Na sequência vêm Sudeste (27), Sul (13), Norte (12) e Centro-Oeste (10). O Ceará foi beneficiado com seis novos campi; dois deles serão sediados em Fortaleza e os demais em Cascavel, Mauriti, Campos Sales e Lavras da Mangabeira. Atualmente, são 34 IFCEs no Estado.

É de se observar que o governo federal está recuperando o lugar de relevância que merecem a educação e a ciência, com iniciativas importantes para o setor. Logo no início do atual mandato foram reajustados os valores das bolsas de estudo, pesquisa e formação de professores, depois de 10 anos congelados.

Essa importância, os governantes do Ceará compreenderam há algum tempo, tornando o Estado exemplo nacional nesse quesito. Foi esse destaque — e o sucesso dos estudantes cearenses no vestibular — que propiciou a vinda de um campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) para Fortaleza, o primeiro de sua sede, em São Paulo.

Os novos campi do IFCE vão ao encontro da preocupação em oferecer aos jovens oportunidade de formação acadêmica e profissional, que eles não teriam — principalmente os moradores do interior — se essas iniciativas não estivessem em andamento. Pelos menos 30 cidades do interior do Ceará são atendidas por universidades públicas, estaduais ou federais. Pode ser considerado pouco, em vista dos 184 municípios cearenses, mas se forem incluídos os IFCEs, que oferecem cursos técnicos e superiores, esse número dobra.

É alentadora a retomada de expansão dos IFs, depois de quase 10 anos da última ampliação da rede federal. A antiga Escola Técnica, que evoluiu para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, é um caso de sucesso na educação profissional, permitindo que o ensino público de qualidade chegue a localidades distantes dos grandes centros urbanos, atendendo a um público que não teria alternativa de estudos caso a escola não chegasse até ele.

O desafio agora é manter o funcionamento desses campi com qualidade e bem equipados, de recursos materiais e humanos, com professores concursados e qualificados para a tarefa. n