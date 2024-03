O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), precisa agir com urgência se não quiser que a casa legislativa se transforme em um atoleiro, derrubando ainda mais a credibilidade da política e dos políticos. A situação já deveria ter ensejado medidas — das quais todos os congressistas deveriam participar — para reverter o quadro, mas não é isso o que acontece, pelo contrário.

A atual legislatura trouxe um lote de provocadores profissionais, cujo propósito único é promover confusão e desordem. Uma situação que seria inaceitável, em qualquer ambiente, quanto mais na Casa do Povo, que merece respeito. Na CPI dos atos golpistas notou-se esse comportamento, quando alguns parlamentares agiam com o único propósito de tumultuar os trabalhos, afrontando colegas e a presidência da mesa. Um deles, o deputado Abílio Brunini (PL-MT), tornou-se tristemente conhecido pelo papel ridículo que desempenhou, fomentando balbúrdias. No entanto, ao contrário do que se pode pensar, esses atos não são espontâneos, mas um método condenável de fazer política.

Nas comissões da Câmara, até agora — apesar de algumas altercações naturais em debates políticos — a situação se apresenta controlada. No entanto, um episódio grave aconteceu na primeira reunião do ano na Comissão de Direitos Humanos, presidida pela deputada Daiana Santos (PCdoB-RS).

Em contraponto a parlamentares de esquerda que lembravam os seis anos da morte de Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, o deputado bolsonarista Eder Mauro (PL-PA) interveio: "Marielle Franco acabou, porra. Não tem porra nenhuma aqui". Seguiu-se um tumulto acompanhado de gritos de ambos os lados.

Mauro ainda acusou "feministas que defendem bandidos do Rio", mas que nada falam sobre o Hamas. Por sua vez, a deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) reagiu com gritos de "torturador" e "matador". Frise-se que a atitude de Eder é um deboche profundamente ofensivo à lembrança de Marielle, e com aqueles que procuram preservar a sua memória, que continuam a exigir a identificação dos mandantes de sua morte.

Mauro é delegado da Polícia Civil e integrante da bancada da bala na Câmara. Em 2021, ele admitiu ter cometido homicídios: "Pode se fazer de vítima, espernear, fazer o cacete nessa porra dessa sessão (…) E vou dizer mais, senhoras deputadas de esquerda: eu, infelizmente, já matei sim, não foi pouco, não, foi muita gente. Tudo bandido", conforme registro da plataforma de notícias Congresso em Foco. É hábito do parlamentar pontuar suas falas com palavrões, que demonstram o seu desprezo à institucionalidade.

A Mesa Diretora da Câmara precisa agir de maneira enérgica para impedir essa escalada, e pôr ordem no funcionamento das sessões, exigindo dos tumultuadores profissionais que se alinhem ao comportamento que se espera de homens públicos. n