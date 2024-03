Em lamentável decisão, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) absolveu do crime de estupro um homem de 20 anos de idade que engravidou uma menina de 12 anos. O julgamento ocorreu esta semana, e o placar foi de três votos a dois em favor do acusado. Na Justiça de Minas Gerais, onde aconteceu o caso, ele foi condenado a 11 anos e três meses de prisão, mas a situação foi revertida na segunda instância, decisão confirmada agora pela corte superior. A turma do STJ é composta por cinco integrantes, com apenas uma mulher, que votou pela condenação

O artigo 217-A do Código Penal determina que o ato sexual com vítima menor de 14 anos de idade é considerado estupro presumido. A sumula 593, do próprio STJ, confirma esse entendimento: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".

Mas, para o relator do processo, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a sua decisão de inocentar o acusado, visou a manutenção da unidade familiar, pois o filho já havia nascido, e teria havido "união estável", entre a mãe e o pai, hoje desfeita. O relator também alegou a ignorância do homem, por sua origem rural, sobre o crime que estava praticando. Entretanto, não é preciso ser jurista para saber que é um princípio geral do Direito que ninguém pode alegar desconhecimento da lei ao cometer um crime.

O objetivo claro do preceito — de novo, não é preciso ser especialista em legislação para entender a obviedade — é proteger as crianças, pois a elas falta amadurecimento para dar consentimento a uma relação sexual. Como observou o ministro Messod Azulay em seu voto: "Se a lei diz que a presunção (de estupro) é absoluta quando se comete violência sexual contra uma menor de 14 anos, é porque ela é absoluta".

Por sua vez, a ministra Daniela Teixeira anotou não ser aceitável, racionalmente, que um homem de 20 anos não tivesse consciência do crime que estava cometendo. O autor, lembrou a ministra, não é um "ermitão que vive totalmente isolado da sociedade, sem qualquer acesso aos meios de comunicação ou à sociedade".

O que vai acontecer, alertou a ministra, "é que os coronéis desse país vão misteriosamente se apaixonar pelas meninas de 12 anos". E, como consequência, o argumento do desconhecimento da lei e da "preservação da família" passarão a ser os principais excludente de ilicitude em todos os casos de estupro de vulnerável.

Essa decisão do STF põe em risco crianças e adolescentes, pois pode ter criado uma tese equivalente à "legítima defesa da honra", que era usada para justificar o assassinato de mulheres. Em boa tornada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também poderia olhar para este caso. n