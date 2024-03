No ano de 2004, um então desconhecido juiz de nome Sergio Fernando Moro, da Vara Federal Criminal de Curitiba (PR), escreveu artigo para uma revista jurídica de Brasília com o título "Considerações sobre a operação Mani Pulite". Em seis páginas Moro fez considerações elogiosas sobre a operação Mãos Limpas, desfechada na Itália na década de 1990, para investigar a corrupção no país.

No texto ele anotou que no Brasil "encontram-se presentes várias das condições institucionais necessárias para a realização de ação judicial semelhante". Para ele, "a eficácia do sistema judicial contra os crimes de 'colarinho branco', dentre os quais o de corrupção, deixa bastante a desejar".

O resultado, é que na tentativa de copiar a Mãos Limpas, Moro e os procuradores abusaram de delações premiadas tomadas de forma duvidosa, valeram-se-se da pressão popular e da imprensa para forçar acusações e atropelaram o devido processo legal, como ficou evidente na Vaza Jato, conjunto de mensagens trocadas entre o juiz e integrantes do MP, obtidas por um hacker.

O feito mais espetacular da operação foi levar à prisão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na época sem cargo eletivo, mesmo com evidência muito frágeis. Depois de 580 dias preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a sentença.

Porém, esses fatos não desabilitam o argumento de Moro, expresso no artigo, sobre a dificuldade em combater crimes os que envolvem pessoas da elite econômica, social e política. Também é induvidoso que a Lava Jato revelou um grande esquema de corrupção no Brasil, e que obteve grande apoio popular, que chegou a 80%, segundo pesquisa Exame/Idea, depois de dissolvida a força-tarefa da operação, em 2021.

Nesse período Sergio Moro, experimentou o papel de herói popular; depois aceitou o cargo de ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro; aspirou a uma cadeira de ministro do STF; e hoje vagueia pelos corredores do Congresso Nacional como um senador irrelevante, sob o risco de cassação.

Na Folha de S.Paulo, o ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no STF faz um balanço da operação. Ele destaca ter havido "percepção" de que houve "politização da Justiça", explicitando "o descompasso entre o tempo da imprensa e o tempo da Justiça" e a "inaptidão de resistir aos apelos da repercussão midiática das operações". Entretanto, o ministro também destaca diversos pontos positivos, como "acúmulo de conhecimento investigativo e da capacidade de cooperação entre órgãos de controle e de combate à corrupção".

Resumindo, passados dez anos, a Lava Jato deve ser estudada para se obter lições do que é lícito e do que não se deve fazer no combate à corrupção. Essa é uma tarefa diuturna, que prescinde do espetáculo, e exige o fortalecimento das instituições para que seja um trabalho efetivo. n