Dois estudos divulgados na última semana por órgãos vinculados à Organização das Nações Unidas (ONU) apontam para a necessidade de que sejam aplicadas a nível global políticas de proteção às crianças.

No primeiro levantamento, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) aponta que, em 2022, a mortalidade infantil chegou à marca histórica abaixo dos 5 milhões de vítimas em todo o mundo. Foram 4,9 milhões de crianças com menos de cinco anos que morreram no período. O número representa uma redução de 51% no comparativo com o ano 2000 e 62% em relação a 1990.

O trabalho de profissionais de saúde qualificados e a proteção conferida por vacinas ajudam a explicar a diminuição desses números, segundo o relatório da Unicef. No entanto, apenas essas medidas não são suficientes e os índices podem ser muito melhores.

A queda dos números de mortalidade infantil passou por uma desaceleração duas vezes maior entre 2015 e 2022 do que a observada nos primeiros 15 anos deste século. Sobretudo em países da África Subsaariana, onde complicações relacionadas a problemas no nascimento, doenças respiratórias e outras enfermidades como malária e a diarreia compõem uma realidade ainda muito distante da ideal.

O relatório alerta que até 2030, nesta tendência, 35 milhões de crianças morrerão antes de completar cinco anos. Números bem distante dos projetados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelos próprios membros da ONU.

Um segundo estudo, este divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), mostra que o Brasil conseguiu em 2022 reverter pelo segundo ano consecutivo a queda de seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

No entanto, a notícia que poderia ser boa é sombreada pelo fato de este mesmo índice de 2022 (0,760) ainda estar abaixo do obtido em 2019 (0,766), antes da pandemia de Covid-19. Além disso, no comparativo, o Brasil caiu mais duas posições e ocupa o 89º lugar entre os 193 países listados pela ONU.

O IDH de cada país é calculado com base em uma série de dados como escolaridade, renda e expectativa de vida ao nascer. Ou seja, o combate à mortalidade infantil é determinante para a obtenção de um IDH mais elevado.

O cruzamento de informações das duas pesquisas revela como são necessárias tais políticas públicas contra as mortes na infância. E que elas sejam permanentes e voltadas para resultados no curto, no médio e no longo prazo.

Os desafios globais contra a mortalidade infantil são gigantescos. Principalmente para os estados emergentes - caso do Brasil - e em desenvolvimento. No entanto, este é um cenário social possível de ser revertido com a implantação de políticas mais efetivas e com um modelo de concertação entre países mais eficiente para que não deixemos escapar tantas vidas de uma forma tão precoce e evitável. n