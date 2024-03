A cada 19 de março, a esperança do cearense devoto do padroeiro do Estado se renova. É em São José que o agricultor deposita a sua fé de "um bom inverno" e, consequentemente, de uma boa colheita. É em São José que o fiel em geral acredita para que as águas de março banhem o Ceará, de mansinho, assim como ele implora na súplica rezada em forma de música, ao pedir "para o sol se esconder um tiquinho". É em São José que as famílias devotas guardam sua esperança no pedido de proteção tal qual ele cuidou da sagrada família que a ele foi confiada.

Em muitos municípios do Ceará, a solenidade de São José é marcada por festividades, como novenas, procissões e consagrações. Além de santo padroeiro do Estado, o pai adotivo de Jesus Cristo é padroeiro de vários municípios, como Aquiraz, Catarina, Granja, Missão Velha, Maracanaú, Potengi e Ubajara. Muitas paróquias e capelas por todo o Ceará levam o seu nome como forma de homenagem àquele que é conhecido por tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, como reza a oração a ele destinada.

É sabido que este período, normalmente marcado por chuvas abundantes que caem sobre o Ceará, conhecido como "março chuvoso", encontram fundamento científico no equinócio de outono, a explicação meteorológica para a formação de chuvas na região. Para o sertanejo que confia na intercessão de São José, a proximidade com o dia do santo é a certeza de bênçãos sob a forma de chuva. Chover no dia de São José dá a segurança de um bom inverno e, portanto, de uma boa colheita, de comida na mesa, de fartura e prosperidade.

A ciência e a fé, neste caso, não estão dissociáveis. Pelo contrário, conversam entre si na medida em que o prognóstico dos meteorologistas e as orientações dos órgãos que tratam da agricultura no Estado balizam o planejamento do homem do campo, que, por sua vez, reforçam sua esperança ao presenciar a queda d'água de 19 de março.

Aqui, é necessário ressaltar o trabalho dos pesquisadores da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), fundamentais para abastecer o sertanejo de informações acerca do que virá. É o encontro do conhecimento científico e da crença popular, dois saberes que não se excluem, mas se complementam em torno de um só querer: a prosperidade do cearense.

Que o nosso bom José, a quem tanto se clama por graça, providencie um ano farto e chuvoso - de águas e demais bênçãos.