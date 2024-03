O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta dezenas de processos, alguns dos quais já foi condenado, enquanto outros ainda seguem em fase de investigação. O mais duro golpe que recebeu até hoje foi sua condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em junho de 2023, tornando-o inelegível por oito anos.

Mas agora, com o indiciamento pela Polícia Federal (PF), no caso de suposta fraude nos cartões de vacinação da Covid-19, trata-se de um processo criminal, que pode levá-lo à prisão. Ontem, divulgou-se o indiciamento de Jair Bolsonaro, Mauro Cid e outras 15 pessoas, sob a suspeita de inserção de dados falsos no certificado de vacinas da Covid-19. O indiciamento, que inclui o delito de associação criminosa, ocorreu, pois, ao fim das investigações, a Polícia Federal concluiu haver elementos suficientes para provar a autoria do crime.

Caso o Ministério Público Federal (MPF) faça a denúncia à Justiça, caberá ao Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitar ou aceitar. Em caso de aceitação, os suspeitos tornam-se réus. A pena de inserção dos dados falsos vai de dois anos a 12 anos de prisão, e a de associação criminosa de um a três anos.

Para piorar ainda mais a situação do ex-presidente, o relatório da PF faz ligação do caso dos cartões de vacina com a tentativa de golpe, que vinha sendo tramada no Palácio do Planalto. Segundo a PF, a fraude teria o objetivo de cumprir requisitos legais para que os suspeitos pudessem ingressar e permanecer em países que exigiam o certificado vacinal.

Ou seja, para a PF a falsificação nos cartões de vacina fazia parte da dinâmica do golpe. Frise-se que a afirmação da PF encontra fortes fundamentos no desenrolar dos acontecimentos. A fraude nos cartões foi realizada no dia 21 de dezembro, nove dias antes de Bolsonaro deixar o poder e viajar para os Estados Unidos. Nesse período já estava claro para o ex-presidente que não conseguiria a desejada ruptura com ele ainda no poder. Passou então a apostar na mobilização de aliados, que permaneciam no entorno dos quartéis, pedindo intervenção dos militares. Mas, para não se comprometer diretamente, ele precisaria estar longe da depredação da sede dos três poderes, que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023.

O fato é que a situação judicial de Bolsonaro torna-se mais grave, pelo conjunto de provas já coletadas nesse processo e no que investiga os atos golpistas. Pelo conjunto da obra, é quase unanimidade entre juristas que a pergunta agora não é se Bolsonaro será preso, mas quando isso acontecerá.

Portanto, é preciso que as forças democráticas estejam preparadas para fazer frente ao contra-ataque de correligionários do ex-presidente, principalmente os setores mais radicalizados. Contra os fatos — como já vêm fazendo — eles acusarão o Judiciário de parcialidade para justificar ataques violentos contra a democracia e as instituições.